城门失火殃及池鱼 油价暴跌重创美国垃圾债基金

图中为一美元硬币模板上的乔治·华盛顿头像。T REUTERS/Gary Cameron

路透波士顿12月2日 - 能源价格崩跌给予美国企业垃圾债基金重创。油价大跌打击了垃圾债市场最活跃的发行者之一--开采和钻探公司，使持有这类企业债券的基金表现可能创六年来最差。

美国基金在页岩油气热潮中提供了大量融资，购买了那些快速扩张生产的能源企业发行的以十亿美元计的垃圾债。

不过近几周，一些债券的价格急跌，因油价自6月以来已经下挫了三分之一，并创四年低位，挤压了能源企业营收并引发对这些企业还本付息能力的质疑。

而上周石油输出国组织(OPEC)维持产量目标不变的决议，更使得市场压力增加。

“我们一直担忧较小型勘探和生产公司(债券)的质量，”Alliance Bernstein的全球信贷主管Ashish Shah表示，“我想现在是人们不顾一切抛售的阶段。”他还表示其公司持有的能源仓位很轻。

很多基金拒绝对该行业的曝险置评，但部分基金显然比其他受创更重。

在美林高收益指数.MERH0EN涵盖的近2,300份垃圾债中，能源类债券仅占16%。

但是大型基金公司披露的信息显示，它们持有的很多能源相关债券都属于状况最糟的类型。其中包括与美国公债利差达到1,000个基点或以上的债券，这被视为资金紧张的信号。美林高收益指数全部180份高度不良债券中，约三分之一为能源类债券，利差大于1,000个基点。

据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据，今年迄今，高收益的共同基金上涨了2.82%，是2008年以来最差表现。自6月底以来，美林垃圾债指数下挫1.6%，而能源分项指数则大跌7.1%。

油价和高收益能源债券利差图表：link.reuters.com/cat53w

**Hercules遇到麻烦**

在年中前后，众多基金经理仍然紧握大量高度不良的垃圾级能源债券。其中最受人青睐的是Hercules OffshoreHERO.O公司的债券。该公司的桩脚式钻井平台用于海上钻探。

据汤森路透数据，进入第四季度，持有该公司债券的知名基金公司包括太平洋投资管理公司(PIMCO)、Franklin Templeton、Loomis Sayles、Avenue Capital Management、雷格梅森旗下Western Asset Management以及贝莱德。

但汤森路透数据显示，9月初以来，2021年到期的Hercules债券价格大跌，收益率从8.5%大涨至逾26%。收益率差扩大近2,400个基点，暗示有严重违约风险。

上月稍早，Hercules执行长John Rynd在投资会议上谈及该公司如何较之前下跌周期有更多转圜空间，而且应会更强势地度过油价下跌，一个原因是Hercules的12亿美元债券为无担保，这通常意味着债权人对该公司资产没有留置权。Rynd还称，其公司已采取措施保护自身财政状况，其中包括裁撤数百位员工。

但最近基金披露的情况显示，垃圾债券投资组合中潜藏许多像Hercules一样的债券，促使多年来持续买进的投资者仓皇退出。过去五年垃圾债券基金的资金净流入量为720亿美元，但今年净流出量为142亿美元。

纽约基金经理机构Lehmann Livian Fridson Advisors的垃圾债专家Marty Fridson表示，即使美国经济不出现衰退或放缓，能源相关债券的违约率最早在2017年可能将涨逾10%。能源类债券的当前市场隐含违约率约为4.58%，而整个高收益债券的违约率约为2.6%。(完)

(编译 田建华/朱晓军/于春红; 审校 李春喜/张明钧)

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