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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 16:26 BJT

国际油市: 布兰特原油期货跌1美元,跌破重要支撑引发抛盘

路透伦敦2月21日 - 油价周四扩大上日的跌势,下跌1美元,在跌破重要技术支撑后引发更多卖单.

0811GMT,洲际交易所布兰特原油期货 跌1美元至每桶114.60美元;美国原油期货 亦跌1美元.

市场传言一对冲基金平仓、沙特产出增加前景和美联储购债计划可能放缓,导致周三油价下跌.(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)
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