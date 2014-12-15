香港《信报》：油价跌浪非金融风暴

（12月15日财经评论）

习广思

美股上周五有较大调整，标普500指数跌了1.6%，不少宏观指标都颇为吓人，油价迫近57美元，跌3.57%；美国通胀预期低过第三轮量宽前；美股波幅指数（VIX）上周升78.3%，这个幅度要数到2010年5月7日的一周才见过；美国高息债ETF上周亦跌了3.39%。这些宏观风险指标加起来，成为不少投资模型决定沽售的讯号，这往往是靠电脑程式买卖的盲点。

与2010年中比较，当年美国仍受困于海啸后遗症，欧债危机初现之际，也是联储局推出QE2前；同样，与2012年QE3推出前比较，今天美国经济稳步复苏，不论就业情况或设备使用率都反映经济将由复苏迈向扩张。上述风险指标背后都是受油价急挫推动，油价跌，通胀预期急降，国债息率下跌，碰上美股早有超买迹象，跌势因而由石油股蔓延至其他升得多的板块。高息债大跌，亦因这个市场有近20%是油商发行的债券。过去几年页岩油生产商大举发债集资投入开采，但债券投资者损手不会构成系统性风险。油价跌跟供应过多的关系较大，这与海啸后金融系统崩溃的情况不同。今时今日，也没有见到有金融机构因油价大跌而出现财政问题。

本周联储局议息，早前《华尔街日报》曾披露公开市场委员会将讨论是否删除维持低息一段长时间的字眼，以较含糊的字眼取代，例如委员会对加息会有耐性等。但观乎近期油价与通胀预期急跌，联储局诸公可能要再三考量。“债券大王”格罗斯接受彭博访问时预言，联储局应会较为鸽（息口立场较温和）。从可见，目前美国的10年通胀预期（10年期国债孳息减同年期抗通胀国债孳息）上周五跌至1.6253%，通胀预期与油价走势一向十分同步，目前通胀预期水平甚至低于第三轮量化宽松措施推出（2012年9月13日）前的低位（当时为5月30日的2.0727%），油价则为每桶77.7美元。上周五录得的通胀预期已十分接近第二轮QE前的低位（1.5139%，当时的油价水平也远高于目前，为72.5美元）。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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