美国破产油气企业数量接近通讯公司破产高峰期的数量

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透休斯敦5月4日 - 原油价格下挫的小雪球越滚越大，正逐步演变为美国企业历史上最大的雪崩之一，在本周Midstates Petroleum MPOY.PK和Ultra Petroleum UPL.NL申请债权人保护后，美国目前已有59家油气公司破产。
路透的数据显示，美国破产能源企业的数量已经接近2002和2003年通讯公司破产潮最严重时期的68家。
德克萨斯Akin Gump的重组合伙人Charles Gibbs说，美国石油行业的破产潮一半都还没过去。
“我认为第二季我们将看到比第一季更多的破产申请，”他说。第一季有15家油气公司申请破产。
一些石油生产商似乎在苦苦支撑，希望原油价格能在较高水平企稳。油价在2月从近两年前的每桶100美元高点一度跌至每桶27美元。美国原油随后有所反弹，周二报价略低于每桶44美元。
直到最近，银行业一直都还愿意为页岩油行业的借款人提供回旋余地，但最近一些银行已捂紧了荷包。
由于油价波动导致估值困难，加上买家不愿在目标公司退出破产程序前背负起债务，页岩油行业尚未真正出现普遍预期的并购潮。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。