石油公司可能因油价下跌在明年删减25%支出

路透休斯顿12月22日 - 分析师在过去一周中表示，油价下滑将促使能源企业在2015年缩减新项目投资至少25%。

油价自6月以来已下跌逾40%，康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)等公司已削减20%的支出。但由于油价还没企稳，其他公司仍在观望该如何拟定预算。

“许多公司拖延制定2015年资本支出及生产目标的时间，希望能在稳定的基础上制定计划，”Capitol One Securitie研究报告称。“我们认为支出比上年减少25%或更多是有可能的，而且这个幅度算是普通的。”

Whiting Petroleum Corp (WLL.N)周一称因油价波动，该公司将等到2月再公布2015年资本支出计划。雪佛龙(Chevron)CHV.N和艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XON.N)的预算也将在2015年初公布，还有Cowen及巴克莱行业分析师全面的支出调查。

削减支出规模一旦宣布，就可能是数年来最大。但美国政府仍预计产出将为几十年来最高，因新井生产率上升。投资银行Simmons预计美国明年日均产油量增长约90万桶。美国11月日产出约为900万桶。

Bernstein Research称，如果指标布兰特原油LCOc1在每桶80美元，那么全球勘探和生产支出将下降20%至6,400亿美元。

如果布兰特原油价格在65美元，那么支出将下降30%。Bernstein补充称，如果指标西德克萨斯中质油(WTI)CLc1平均为每桶65美元，北美资本支出下降35%也是可能的事。目前指标WTI价格在56美元左右。

Wood Mackenzie称，如果全球油价在每桶60美元，那么全球最大的40家油企整体将需要削减1,700亿美元的支出或37%，以维持净债务持平。

而且这还不算这些油企过去几周已宣布的90亿美元支出削减。

总之，全球约1,270亿美元的全球行业新建项目有可能推迟，Wood Mackenzie称。(完)

(编译 李婷仪/李爽 审校 张涛)

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