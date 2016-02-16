约三分之一油企今年面临破产的高风险--德勤

路透休士顿2月16日 - 根据审计与顾问公司德勤(Deloitte Touche)研究，约三分之一石油生产商今年有落入破产的高度风险，因大宗商品价格下挫，令油企的收入途径与降低负债的能力受创。

由于原油价格在十多年来的低点附近游走，侵蚀利润，迫使油企删减预算，裁员数千人，这项报告凸显了能源行业普遍存在极其不安的情绪。这项报告是对超过500家上市的石油与天然气开采及生产商的检视为基准。

德勤在周二公布的报告中表示，在股票二次发行价格下滑，及资产出售进一步阻碍收入能力的情况下，约175家企业面临破产风险，总债务超过1,500亿美元。

“这些企业已经退无可退，目前面临走投无路的风险，”德勤企业重组主管William Snyder受访时表示，“症结在于流动性。”

德勤指出，虽然95%石油生产商能够在每桶低于15美元的情况下生产原油，但这对部分企业而言可能并不足够。

今年生产商将会再度削减预算，但许多企业称，要提振利润率，油价必须进一步上涨才行。

一些石油生产企业还选择结清对冲仓位，以便迅速获得现金，这是一个有风险的押注。

德勤研究发现，提供钻井所需人员和设备的油田服务提供商的申请破产数量要少于生产商，这可能部分是因为生产商的资金成本更高，因而债务也更沉重。

德勤发现，在上个季度申请破产的53家美国能源公司当中，只有14家是油田服务提供商，这个趋势预计短期内还将延续。

“服务提供商更多的是人力企业，配置的资本较少，因此它们收紧财务也更加容易，”Snyder说。“但如果到了最后，它们也还是会力竭不支的。”(完)