焦点：尽管削减投资 大型油企的增产势头仍将持续至2020年代

路透伦敦9月5日 - 不用担心原油价格下跌、资本支出大幅削减以及数以千计的裁员--对于那些全球最大石油和天然气公司而言，产量创纪录的情形还要维持一段时间呢！

虽然油价在2014年中期以来已下跌过半，大型石油公司因为营收下滑而苦苦支撑，但产量却一直保持增长，因之前已经获批的项目陆续投产。

分析师估计，全球七大油气公司的总产量在2015-2018年期间料增长约9%。

油价反弹可期，因此产量增加应该会提高企业的现金流，促使企业派发丰厚股息。

“未来三年将有大量项目投入生产，并支持现金流以及最终的派息，”巴克莱分析师Lydia Rainforth说。

尽管获得批准的新项目在减少，油企还是完成了一些大项目，比如挪威国家石油公司(Statoil)(STL.OL)在挪威海域的Johan Sverdrop油田，以及意大利埃尼集团(Eni)(ENI.MI)在埃及的海上Zohr天然气开发项目。

其它企业选择通过收购实现产量增长，比如皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)今年以540亿美元收购了英国天然气集团(BG Group)，艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)则在巴布亚新几内亚和莫桑比克进行投资。

据BMO Capital Markets，预计壳牌在未来两年将以8%的增长率傲视同业。

BMO分析师Brendan Warn称，2020年之后产量也不太可能下降，随着油企的新项目继续以更加缓慢的速度投入运行，产量或将温和增长。

比如，法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)计划在2018年前完成三个重大项目，即位于巴西的Libra海上油田、乌干达陆地项目以及巴布亚液化天然气项目。这些项目将在2020年后投产。

“我们估计那时的产量不会出现近些年这样5%-10%的增长，而是会接近1%-2%，”Warn说道。

**油企生存的长久之道**

根据巴克莱，2017年石油业的资本支出料由2013年2,200亿美元的纪录水平下降至约1,400亿美元，之后才会温和复苏。

但在大砍资本支出与数以万计的工作岗位后，企业已学会开源节流，与此同时，钻机的使用等服务成本，在这波下行期间也大幅下降。

“2017年是合并后企业的天赐良机。企业要两到三年时间才能适应油价下跌，近年来引进许多加强效率的举措，2017年也将持续进行，届时许多项目将启动运作，自有现金流也将改善，”Rainforth表示。

这样的韧性主要是因为新的天然气项目开始投产，企业转向污染较少的碳氢化合物，而后者在未来数十年将逐步取代原油的需求。

Warn表示，经过10年快速增长，同时成本也飙涨之后，产油项目发展放缓将对油企有所助益。

“减少大型资本支出项目的数量，对大型油企来说才是长久之道。”

主要油企产量增长情况图表： tmsnrt.rs/2c0eSev

(完)