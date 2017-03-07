分析：油企蛰伏十年重振生产 料打破供应吃紧预言

2012年10月，里海北部岛屿上在建的石油钻机设施。 REUTERS/Robin Paxton

路透休斯顿3月6日 - 长期以来石油巨头们一直对石油输出国组织(OPEC)和美国页岩油之间的产量之争作壁上观，但如今不会再这样。

过去十年，由于资本纪律欠佳以及大型项目推延，所以尽管油价飙升至每桶100美元之上，石油巨头也没法增加产量。

2014年以来的油价暴跌，不仅促使一些全球最大的油企大规模削减成本，而且还迫使承包商提高项目效益、以更少的成本生产出同样多的石油。

因此路透对投资者最新观点以及企业计划的分析显示，多数石油巨头都预计，至少在2021年之前生产增加势头都会异常强劲、并为此做规划。

尽管油价当前保持在每桶50美元附近，皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS、艾克森美孚(XOM.N)、雪佛龙(CVX.N)、BP Plc (BP.L)、道达尔(Total) (TOTF.PA)、挪威国家石油公司 (STL.OL)和意大利石油生产商埃尼集团(Eni) (ENI.MI)等油企都计划增产，预计未来五年共增产15%。

“这种环境要求控制成本和运营表现有力。令那些在这种价格水准下仍能保持高竞争力的企业获利，”BP执行长Bob Dudley上周表示。

未来五年七家企业将总计增产近300万桶/日，相当于一家主要油企，例如雪佛龙(Chevron)的产量。

国际能源署(IEA)周一警告称，由于近年投资大幅下滑，2020年后全球原油供应可能难以满足需求。

IEA署长比罗尔(Fatih Birol)指出，为了满足需求增长和弥补天然油田减少，今年石油投资需要较2016年提高20%。

“从未来投资来看，油企发出的初步信号不令人振奋，”比罗尔在剑桥能源周(CERAWeek)的发布会上表示。

很多新产量未必是原油，因壳牌和意大利石油生产商埃尼集团(Eni)正在推进大型天然气项目。

在以周期循环出了名的石油行业，主流思想仍面临形势发展的挑战。业界主流思维认为，在逾两年的低油价期间，投资减少或将导致供应在2020年代末期出现短缺。

包括道达尔的Patrick Pouyanne、埃尼集团的Claudio Descalzi在内，许多企业高管以及IEA都预计2020年之前将出现供应短缺，他们的依据就是新项目投资处于低水平。

“投资者的心态再度趋于增长，”投行Tudor, Pickering, Holt& Co分析师Anish Kapadia说道。

“油价每桶超过50美元，企业正在产生现金，而且开始讨论增长，我们正处于周期的节点上。”

**埃克森VS壳牌**

随着美国页岩油开采活动加速，且全球并购活动重新升温，在本周美国休斯敦举行的剑桥能源周上，人气方面的变化将有所体现。

与上一个十年不同，当时美国石油产量的增长是受到独立油企驱动的。而现在，埃克森等大型油企打算成为新周期背后的驱动力。

埃克森美孚和雪佛龙都将大量资金押注在页岩油生产上。页岩油生产受益于投资相对较低且获得产量较迅速。

但欧洲大型油企较侧重传统、通常在海上的大型项目，例如墨西哥湾和巴西的项目，这些项目需要巨大的投资和数年的开发，但油气产量也更高。

照目前看来，到2020年底前，壳牌可能取代埃克森美孚，成为全球最大的上市石油公司，该公司到2021年的预期产量将为423万桶油当量/日。

桑坦德银行分析师Jason Kenney认为，法国的道达尔尤其将从油价反弹中受益，该公司现在即将收获先前投资的成果。

“在其他大型油企还在讨论为长期增长再投资时，该公司(道达尔)正从一段时期的‘已有投资’带动的增长中受益，”他说。

Kenney称，道达尔的平均已动用资本回报率(获利能力和投资的比值)为10.2，在大型石油企业中居首，埃克森美孚以7.3居次。

主要油企产量图表：tmsnrt.rs/2m3xeiD

(完)