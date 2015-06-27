油价基本持平 布兰特原油期价在连跌两日后小涨

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约6月26日 - 原油期货周五收盘基本持平，之前有迹象显示希腊可能在周末与债权人达成协议，从而避免违约。另外，伊朗与国际大国的核协议磋商仍然存在分歧。
布兰特原油期货在连跌两日后小涨。
但美国原油期货延续跌势，因有迹象显示美国石油钻井平台数量不久可能开始增加。
伊斯兰国武装分子在科威特实施一起自杀性爆炸，导致25人死亡，逾200人受伤。这引发对中东石油供应安全的担忧，并给油价一定的支撑。
希腊财长瓦鲁法基斯称，他认为政府没有理由不在周六与债权人达成协议，因这将避免其违约，并留在欧元区内。
但一位欧盟高级官员称，即便达成协议，希腊仍可能会推迟几天偿还国际货币基金组织(IMF)贷款。
“如果能找到希腊问题的解决方案，油市将受到提振，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn说。
布兰特原油期货收涨0.06美元，或0.1%，报每桶63.26美元。本周上扬0.3%。
美国原油期货收跌0.07美元，或0.1%，报每桶59.63美元，本周也下跌0.1%。
成品油方面，汽油期货上扬0.6%。超低硫柴油收盘持平，因在近几日大跌后有空头回补。
维也纳，一位西方外交官称，在6月30日达成最终核协议的大限前，伊朗与国际大国仍存在重大分歧，其中包括取消制裁，以及联合国人员进入伊朗核设施等方面。
数据方面，石油服务公司Baker Hughes称，本周美国石油钻进平台减少三座，为五周来最小降幅，暗示美国石油钻探活动大幅放缓的势头可能即将结束。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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