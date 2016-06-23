焦点：若油价走疲 产油国或将重启冻产谈判

2016年6月16日，俄罗斯能源部长诺瓦克在2016圣彼得堡国际经济论坛上讲话的资料图。 REUTERS/Kirill Kukhmar/TASS/Host Photo Agency

路透伦敦/迪拜6月22日 - 当前有部分人士质疑冻结世界石油产量水平的做法究竟是否明智，而俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)的讲话则透出一种截然相反的讯息。

尽管今年稍早时石油输出国组织(OPEC)和非OPEC成员关于限产的谈判破裂，但诺瓦克认为这场讨论是成功的，并且可能很快再度奏效。

“(会议前的积累)为扭转油市负面趋势铺平了道路，”诺瓦克上周在与委内瑞拉石油部长德尔皮诺(Eulogio Del Pino)会面之后向记者表示。

“我们已经看到大量空仓被平仓，同时多仓被建立，”诺瓦克在提到投机性押注时称。

诺瓦克的讲话很重要，因为各国石油部长会时常提到石油供需和平衡问题，但鲜少谈及市场中以对冲基金为主的投机客如何布局仓位。

油价升至每桶50美元，较1月创下的12年低位大涨了85%，因尼日利亚和加拿大供应中断使得供应减少，进而拉抬油价。OPEC在最近于6月举行的会议中决定维持产量政策不变。

委内瑞拉石油部长德尔皮诺再次开始推动今年稍晚实施全球冻产，那么关键就要看油价水平和市场人气，可借以判断主要产油国何时会加强合作--哪怕只是口头上的合作--尽管他们彼此之间互不信任。

OPEC实际领导者沙特阿拉伯已暗示，希望避免油价再次下跌。沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)曾表示，市场本已供应过剩，沙特将避免使它受到进一步增产的冲击。

这背后的道理很简单。

知情人士表示，沙特不希望油价再次下跌，因为该国财政面临压力，而且担心全球石油投资减少可能导致供应急剧短缺以及油价飙升。

作为全球最大石油出口国，沙特未来几个月可能维持产量相对稳定，一位消息人士称之为“与伊朗和非OPEC产油国建立信心的行动”--以备需要达成联合协议。

沙特5月的原油产量持稳；但供应量数字较高，因该国从储备中提取较多原油以满足季节性国内需求。

**“冬季风险”**

OPEC成员国伊朗是冻产的主要障碍，因伊朗坚持唯有当该国石油产量恢复到西方制裁前的水平时，才愿意参与联合冻产。

德尔皮诺上周对路透说，伊朗石油部长尚甘尼曾告诉他，伊朗9月前应就能达到希望的380-400万桶/日的产出水准，这使得达成限产协议的可能性增大。

由石油生产国和消费国组成的国际能源论坛将于9月26-28日在阿尔及尔开会。卡塔尔表示，OPEC成员国已同意在会议间隙举行会谈。

伊朗消息人士称存在合作的可能性，但取决于9月OPEC和非OPEC产油国在阿尔及尔会面时的市场状况。OPEC则将于11月30日在维也纳召开下次正式会议。

“我们应看看市场供应过剩的程度。目前还不明确，因为几个国家生产出现中断。或许几个月后会比较明朗，”一名熟悉伊朗想法的消息人士说。

一名高级OPEC代表说，“波斯湾国家将支持OPEC和非OPEC产油国间的任何合作。”

“(但)现在说阿尔及尔会议是否能产生什么结果还太早。”

一些OPEC代表担心，随着部分供应恢复，今年余下时间油价可能下跌。周二尼日利亚官员称，军方和政府已经同意停火，意味着距离供应恢复又近了一步。

“问题在供应面--这还要看伊朗的产量、美国页岩油、利比亚和尼日利亚的情况，”另一位代表表示。“如果这四个国家产量全都上升，那么下半年油价将下跌。”

俄罗斯能源部长诺瓦克还表示，他担心今年冬季油价疲软。俄罗斯不是OPEC成员国。

“需求增长在下降，而且部分供应在中断后可能恢复…如果价格再度开始大幅下跌，那么我们就能够而且应该继续进行磋商，”诺瓦克称。

不过多数观察人士认为，即便达成协议，相比此前OPEC的减产努力，冻产协议的力度都偏弱。

在OPEC资深观察人士Jamie Webster看来，该机构不只需要低油价，还需要更多激励因素才会减产。

Webster称，OPEC国家产出强劲增长阶段必须结束，美国页岩油领域也必须显示，根据短期市场需求去提高或减少供应是不够的。(完)