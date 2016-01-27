瑞士信贷将2016和2017年油价预估下调逾10美元 因供应过剩

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月26日 - 瑞士信贷周二将2016年和2017年原油价格预估下调逾10美元，称库存居高且需求增长放缓。
该行将2016年布兰特原油价格预估从之前的每桶58.00美元调降至36.25美元，2017年价格预估从65美元调降至54.25美元。
瑞信并将2016年西德克萨斯中质油(WTI)价格预估从每桶56.44美元调降至37.75美元，2017年预估从63.31美元调降至54.25美元。
然而瑞士信贷称，未来几年油价可能逐渐趋向每桶60美元，这是发展美洲页岩油需见的价位。(完)
(编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。