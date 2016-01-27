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国际财经 | 2016年 1月 27日 星期三 09:47 BJT

瑞士信贷将2016和2017年油价预估下调逾10美元 因供应过剩

路透1月26日 - 瑞士信贷周二将2016年和2017年原油价格预估下调逾10美元，称库存居高且需求增长放缓。

该行将2016年布兰特原油价格预估从之前的每桶58.00美元调降至36.25美元，2017年价格预估从65美元调降至54.25美元。

瑞信并将2016年西德克萨斯中质油(WTI)价格预估从每桶56.44美元调降至37.75美元，2017年预估从63.31美元调降至54.25美元。

然而瑞士信贷称，未来几年油价可能逐渐趋向每桶60美元，这是发展美洲页岩油需见的价位。(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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