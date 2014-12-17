油价大跌殃及能源债券 投资者指望银行伸出援手

路透波士顿12月17日 - 独立石油开采及生产企业当前正严重依赖银行的信贷额度，以撑过原油价格大跌打击，令持有这些企业垃圾级债券的美国基金业者深感紧张。

“问题在于，银行能帮助它们存活多久？这不是无限制的救援，”Greenberg Traurig能源企业救援案专业律师Francis Bradley III表示。

据汤森路透数据，约有20多家能源相关企业的债券被视为严重跌价，美国共同基金约持有这些企业债券金额估计达300亿美元。

基金管理公司需要银行继续对这些能源企业提供信贷，以避免破产和违约。不过要是油价仍持续处于难以盈利的低点，银行业的援助也有其极限。如果发生违约，银行将首先获得偿付，而债券持有人能讨回的将更少。

“通常当企业最急需贷款时，银行会抽回信贷额度，”Newfleet Asset Management的高收益领域经理Jonathan Stanley称。该机构持有垃圾级能源债券。

据FitchRatings，自2009年底以来，能源债券规模已经激增155%，当前在1.38万亿(兆)美元的垃圾债市场中占比16%。

美银美林美国高收益能源债券指数仅在12月就下跌近9%，其中部分债券价格目前相当于面值的30%-40%。相比之下，美银美林美国整体能源指数本月只下跌了2.1%。

富达投资、Franklin Templeton、雷格梅森(Legg Mason)以及其他几家公司运营的基金，都公布因垃圾级能源债券价格下跌而受创。

据投资研究机构晨星(Morningstar)数据，过去三个月受打击最严重的基金包括，规模940亿美元的Franklin Income Fund(下跌6.83%)，富达的High Income Fund(跌4.04%)，以及雷格梅森的Western Asset Global High Yield Bond Fund(下滑7.34%)。

如其名所示，独立能源企业非常依赖垃圾债券市场，来帮助提供运营资金及偿付银行贷款。但目前它们基本上无法在债市融资，因为它们能否存活已成问题。

这些企业手中现金以及可用的信贷额度日益减少，而它们需要这些资本来度过逐渐形成的全球石油价格战。其中一些企业已向银行申请贷款延期。

目前银行也在尽力帮助这些企业能继续营运，并偿付票息。

“让一家石油开探生产商垮台，永远不会符合银行和股东的最大利益，”巴克莱称。“银行业者愿意配合。”

以上个月为例，美国监管部门公告显示，摩根大通(JPM.N)同意Quicksilver ResourcesKWK.N删除一项利息覆盖率最低规定的条款。摩根大通还同意，允许Quicksilver在计算营收时扣除开采费用，以达到摩根大通的最低要求。(完)

(编译 朱晓军/王丽鑫；审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。