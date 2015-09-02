石油基金经理Andurand预计油价将跌破30美元--FT

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透9月1日 - 金融时报(FT)周二报道，侧重油市投资的对冲基金经理Pierre Andurand认为，原油价格会再次下跌，每桶可能将跌破30美元。
Andurand因为2008年预测到当年油价先大涨然后大跌而名噪一时。
他对金融时报称，“我预计未来两年美国原油将处于25-50美元的区间，”
Andurand对该报称，对于美国原油产量下降的迹象，及石油输出国组织(OPEC)的近期言论，周一市场的反应过度了。
金融时报援引Andurand的话称，“如果美国原油接近每桶50美元，我认为产量将再次相对强劲地增长，”
油价周一涨逾8%，因美国原油产量数据被下修，而且OPEC准备同其他产油国进行磋商，帮助扩大了油价25年来的最大三日涨势。
但油价周二暴跌8%，交投震荡，因中国公布的数据疲弱，重又引发对需求的担忧。
Andurand对金融时报称，OPEC周一的评论“没有新意”；一些交易商将其解读为，OPEC希望与其他产油国展开合作以提高油价。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。