石油基金经理Andurand预计油价将跌破30美元--FT

路透9月1日 - 金融时报(FT)周二报道，侧重油市投资的对冲基金经理Pierre Andurand认为，原油价格会再次下跌，每桶可能将跌破30美元。

Andurand因为2008年预测到当年油价先大涨然后大跌而名噪一时。

他对金融时报称，“我预计未来两年美国原油将处于25-50美元的区间，”

Andurand对该报称，对于美国原油产量下降的迹象，及石油输出国组织(OPEC)的近期言论，周一市场的反应过度了。

金融时报援引Andurand的话称，“如果美国原油接近每桶50美元，我认为产量将再次相对强劲地增长，”

油价周一涨逾8%，因美国原油产量数据被下修，而且OPEC准备同其他产油国进行磋商，帮助扩大了油价25年来的最大三日涨势。

但油价周二暴跌8%，交投震荡，因中国公布的数据疲弱，重又引发对需求的担忧。

Andurand对金融时报称，OPEC周一的评论“没有新意”；一些交易商将其解读为，OPEC希望与其他产油国展开合作以提高油价。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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