《KEMP专栏》对冲基金继续削减原油空仓 不再笃定油价进一步下跌

图为美国加州Lost Hills油田的抽油机。 REUTERS/Lucy Nicholson

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 汪红英/许娜

路透伦敦9月21日 - 尽管之前由空头回补引发的油价涨势已失去动能，但对冲基金上周继续削减美国原油空仓。

对冲基金在6月至8月期间罕见建立的大量空仓已部分解除，从而在一定程度上缓解了第三季明显存在的持续卖压。

虽然投机客还没有准备好大举押注油价反弹，但在夏季期间主导市场的看跌情绪正在消散。

截止9月15日当周，对冲基金和其他基金经理人总计削减了1,450万桶的纽约商业期货交易所(NYMEX)美国原油期货和期权空仓。(link.reuters.com/her65w)

据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，对冲基金已连续五周削减空仓，总计削减了超过5,200万桶空仓。

总空仓已较8月中旬的最高水平1.63亿桶减少了近三分之一至1.11亿桶，不过仍较6月中旬的5,600万桶高出近一倍。

持有空仓规模高于披露门槛的对冲基金数量仍为59家，但他们的平均空仓规模已减少了近25万桶，或12%。

目前看涨气氛仍不高。过去五周，持有多仓的基金数量、他们的平均仓位和仓位总量都仍保持不变。

但考虑到油价不再坚守稳步下行趋势，对冲基金削减空仓以锁定部分获利，并且防止市场转向后出现亏损。

7月和8月期间，市场聚焦一系列利空消息：例如美国活跃钻机数上升、美国石油产量增加以及秋季炼厂维护期间原油库存上升。

产量和库存方面的利空消息打压油价大跌，而利多消息则大多被忽视或者低估。

过去几周，人气明显改变。美国活跃钻机数再度下降，库存担忧也已减轻。

主要的统计机构(美国能源资料协会、国际能源署和石油输出国组织)目前均预计，美国石油产量将在2015年剩余时间和2016年上半年内大幅减少。

考虑到消息面变得模糊不清，而且油价不再持续下跌，对冲基金已没那么确信油价未来会下跌，所持仓位也变得更偏中性。(完)