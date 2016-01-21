焦点：油价越跌越惨 但押宝能源行业高收益债的基金仍坚守不退

路透纽约1月20日 - 押宝石油企业高收益债的大型投资者面对亏损仓位仍坚守不退，等待原油价格翻身，尽管他们的基金目前表现惨淡，资产净值也随着油价的下跌而缩水。

美国石油勘探开采企业发行的“垃圾”级信用债有可能创下1993年初巴克莱开始追踪此项数据以来的最差双月表现。

研究公司CreditSights数据显示，近年来能源企业信用债在美国高收益债市场比重增大，从2010年12月时的10%提高至目前的15%。近几个月，这类债券的违约风险上升。

这些投资者称，将保留多数油气企业债券仓位，尽管油价跌破每桶28美元，大型银行预言还可能跌至20美元甚至更低。

不过分析师称，对于那些继续押注能源债的基金而言，时间越来越紧迫。理柏美国研究主管Jeff Tjornehoj称，可能有越来越多的投资者对这种反向押注失去信心并撤走资金，基金经理不得不卖出能源信用债来筹集现金。

“若有足够时间，这种策略可能奏效，但眼前的问题是：投资者能否给他们足够的时间完成这一投资计划？”他说。

投资者近几个月已从这些基金大量撤资。根据投资研究机构晨星(Morningstar)数据，这类基金去年至少落后于94%的同业，截至周二为止，它们本月至少落后于76%的同业。

基金经理人仍认为低油价将令企业减产，最终在未来几年推动油价重新升向每桶60美元。

Western Asset Management旗下全球债信主管Michael Buchanan表示，他在去年第四季减少了Western Asset Short Duration High Income Fund (SHIAX.O)中的能源投资，但仍有11.2%的资产用于投资高收益能源企业，对油气企业高收益债券的投资比重为5%，分别低于9月的12.7%和7%。

Buchanan表示，他卖出了Comstock Resources Inc (CRK.N)的债券，但仍持有Sanchez Energy Corp (SN.N)与QEP Resources Inc (QEP.N)等企业的债券。

“在这波跌势中，我们尚未屈服，”Buchanan称。他表示产油商开始大幅减产“是迟早的事”。他表示，如果在其他行业发现收益更高的投资机会，将重新思考对能源业的曝险。

投资者去年从Buchanan的基金撤出3.48亿美元，令其资产从2014年6月高峰的15亿美元降至7亿美元。该基金今年下跌4%。

**将出现大量违约**

全球原油供应过剩令人担忧石油生产企业的财务运作和债务偿还将出现困难，令违约情况增多。

美国油气生产商发行的高收益债违约百分比上月触及11.3%，为惠誉自2000年开始追踪这一数据以来的高点。但投资者并不预期他们投资的企业会就此陷入破产，因为这些企业或者能够获得信贷，或者现金充裕，或者对未来的生产进行了对冲。

“触底还需要一段时间，但我认为现在的迹象在市场触底过程中司空见惯，当所有人的操作都倒向一边时，油价只能往下走，”管理Eaton Vance债券基金(EVBAX.O)的Kathleen Gaffney说。

她在第四季将整体能源债券的配置比重从11.2%提高至16%，其基金对高收益能源债的配比从3.3%提高至5.8%。

美银美林美国高收益能源债指数.MERH0EN上周表现为历来第二差，下跌8.7%，仅仅好于2008年10月当中一周的下跌11.1%。能源类垃圾债平均收益率周二触及18.44%的纪录高点。

Gaffney表示，油价不大可能长时间停留在每桶30美元以下，今年下半年可能触及60美元。她重申去年10月时对路透谈到的预测，称她的基金持仓中许多资产未来两年可能获利30%或更多。

根据理柏数据，去年投资者从Gaffney的基金中撤资8.56亿美元，该基金的资产规模减至7.80亿美元，远低于去年2月时达到的约20亿美元的高点。该基金今年以来下跌6.5%。

理柏的Tjornehoj表示，基金经理人最终可能是对的，能源债利差将会缩窄。“但到那时，他们的投资组合中或许也没什么钱了。”(完)