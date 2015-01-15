分析：最初避开油价跌势的部分基金经理如今开始归队

图为在东京拍摄的美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透纽约1月14日 - 晨星数据显示，油价于2014年秋季开始暴跌以前，有少数基金经理撤离油企股票。如今，避掉9月起能源价格逾25%跌势的部分基金经理，则正开始重新归队。

他们的理由如下：油价大跌至六年低位已然反映在股价上，因此股票可望展开一波涨势。

“我们没有太过自满：一些杠杆操作的企业即将倒闭，我们试图精挑细选投资标的，”规模5.42亿美元Intrepid小型股基金(ICMAX.O)首席投资组合经理Jayme Wiggins表示。

Wiggins在2014年上半年将能源曝险仓位大砍62%。但他表示，他在2015年初增持四家能源公司股票，包括市值22亿美元的钻探公司SM Energy(SM.N)，该股股价在过去三个月骤跌41%。

总而言之，晨星数据显示，在超过3,200家美国股票共同基金当中，有450家基金在去年1-9月间减持能源股仓位达20%或更多。

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但这些基金并不是全部都因避开石油股而有巨大获利。在这一年中，股市大盘未计入派息影响的涨幅约为11%，这要归功于公用事业和医疗健康类股上涨逾25%。基金经理就算能及时卖出能源类资产，亦不足以提升自身表现。比如，Wiggins的基金去年涨幅不到一个百分点，在同类基金中垫底。

有些基金确实因撤出石油类资产而获利，比如规模1.25亿美元的Nuveen大型股核心基金，它把资金转进零售商和航空公司等因油价挫跌而受益的股票。该基金去年涨幅为16.4%，在晨星列出的1,656家大型股基金中表现为最佳者之一。

Nuveen基金经理Bob Doll表示，他预计该基金在可预见的将来仍将规避能源类资产。

“基本面仍然很差，无法吸引我的青睐。我现在还是宁愿先坐享能源价格下滑带来的好处，而不会尝试去接油价落刀，”他说。

**期冀反弹**

随着很多公司开始公布第四季业绩，很多投资者仍担心油价挫跌带来的破坏性影响可能会导致公司下调派息或下修业绩预期，从而推动股价下跌。

然而一些已全数出脱能源仓位的基金经理认为，最糟糕的时候已经结束。

Monetta基金(MONTX.O)投资组合首席经理Robert Bacarella从技术面图表交易模式发现市况堪忧后，去年头六个月就完全撤出能源股。该基金管理的资产规模有5,400万美元。

近来他一直在观察如油田服务商Baker Hughes(BHI.N)、石油生产商EOG Resources(EOG.N)等大型企业个股；这两支个股过去三个月股价分别上涨了3%和2%。这些企业的股价似乎正在筑底，从技术分析角度说，筑底表明股价正要回到上升趋势。

“由于无论好股坏股均遭抛售，我们开始看到这些股票超跌了，”Bacarella说。

Congress All-Cap Opportunity基金投资组合首席经理Peter Andersen称，他在等能源企业发行的垃圾债较美国公债的利差收紧，才会再度进场。该基金管理的资产规模有1,600万美元。

根据美国银行美林的数据，高收益债券较美国公债的利差12月底跳升至7.7个百分点。8月底时，高收益债收益率仅较美债高3.7个百分点。(完)

(编译 龚芳/王颖/张若琪 审校 艾茂林/李婷仪/白云)

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