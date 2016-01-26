基金经理仍看空油价 称多年不会碰能源类股

路透纽约1月25日 - 很多共同基金经理在油价跌至12年低位之前抛出手中持有的能源类股票，他们现在认为很多年都不会再碰这些股票，而不是趁它们处于多年低位的机会逢低买入。

他们持续持悲观看法，与最近的汤森路透访查的分析师更为乐观的看法大相径庭。1月初的调查显示，分析师预计布兰特原油2016年均价为每桶52.50美元，较周一接近31美元的报价高出约70%。

1月4日路透公布调查结果的当天，布兰特原油结算价报37.22美元。

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，总计有28家多样化投资的共同基金现在完全回避能源类股票，2014年底持这种态度的基金为17家。多样化投资的基金通常会持有能源板块的股票。这类股票在标准普尔500指数中占比6%。

Tanaka Growth Fund投资组合经理Graham Tanaka在2015年初抛出他所持的全部能源类股，部分原因是他预计压裂技术的创新会导致市场在可预计的未来时期供应过剩。他还说，技术进步会使得企业能以越来越低的价格生产原油，让封存的钻井更易快速恢复生产。

标准普尔500指数能源板块过去12个月下滑30%，而他避开能源类股的决定，也是他管理的基金同期比大盘指数表现高出7.5个百分点的一个原因。今年迄今为止，Chesapeake Energy(CHK.N)和Marathon Oil(MRO.N)跌幅超过28%。

他说近期内不打算重新买入这些股票，因为即便在大跌之后，投资者对油价迅速反弹的预期仍过于乐观。

**基金经理对能源板块敬而远之**

S&P Capital IQ共同基金研究主管Todd Rosenbluth表示，多元化基金的经理人完全不碰某一板块的情形不常见，但也并非绝无仅有。他说，一支基金通常需要对10大板块中的至少六个拥有曝险，才会被视为多元化基金。他指出，同时，能源企业市值缩水后，目前他们在标准普尔500成长指数中的权重仅为1.3%。

部分基金理所当然地避免持有能源板块，例如Polen Growth基金自2010年成立以来，从未持有任何能源股，因为即使是经营良好的能源企业，终究会受到难以预测的油价影响。

就连一些通常会买入能源类股的基金经理也认为现在不是时候。Destra Focused股票基金经理Robert Watson称，由于美国企业景气自大衰退后的扩张周期几近结束，能源类股可能要等到下次衰退过后才会反弹。

大盘股混合基金--Nuveeen Concentrated Core基金的投资经理Bob Doll自该基金于2013年推出以来从未持有过能源类股，因为石油供应不断增加。他说未来暂时也不会买入，直到全球经济增长明显改善，即便这意味着可能会错过油价底部。

“这无关时机，基本面的转变才是重点，”他说。(完)