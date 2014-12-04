焦点：产油国可能被迫提取主权基金 全球市场或将为之震荡

资料图片：美国北达科他州Enderlin铁路停靠的油罐车。 REUTERS/Ernest Scheyder

路透伦敦12月3日 - 随着石油收入锐减，能源出口国可能被迫提取主权投资基金，全球股票、债券及房地产市场将因而刮起一阵寒风。

以石油为基础的主权财富基金是国际金融市场一大主力，根据法国巴黎银行新兴市场专家David Spegel，此类基金拥有的资产超过5万亿美元。

这些基金通常把资金按不同功能分成数个篮子，比如在出口收入下滑的时候支撑政府支出，或者为子孙后代管理数十年来积累的巨额财富。

全球最大的主要基金--挪威主权财富基金规模达8,500亿美元，该国政府每年可动支最多4%。但挪威政府2014年仅运用了2.8%来弥补减税造成的缺口。奈及利亚(尼日利亚)的稳定基金约占该国整体主权财富资金池的20%。

布兰特原油价格已跌至70美元左右，远低于许多主要能源出口国平衡财政预算所需的水准，其中包括沙特、俄罗斯和奈及利亚。

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10月时，挪威政府表示为因应油价疲弱对经济的影响，可能调高政府可动用主权财富基金的上限。从那之后，每桶油价下跌超过20美元。

而对俄罗斯来说，油价下滑只能增大其取用主权财富基金的压力。乌克兰危机使俄罗斯遭到西方国家制裁，莫斯科当局已准备把规模达820亿美元的国家财富基金做为企业紧急融资的资金来源。

**投资范围遍及股债房地产**

国家稳定基金通常持有风险较低且流动性较高的资产，可以迅速转换成现金，其中债券特别受青睐。

“(稳定基金中的)大部分资金投资在优质资产，其中大多是美国公债和其他国家公债，”Spegel说，他引用国际货币基金组织(IMF)的估算称，石油美元再投资，通常使美债收益率较平常水平低约50个基点。

主权基金“在一定程度上也投资股票市场”，Spegel说，并着重以尼日利亚、哈萨克斯坦、科威特和伊朗为例说明，这些主权基金留出一些资金在必要的时候帮助充实国库。

对产油国而言，最糟糕的情形莫过于油价进一步下跌、并持续很长时间，这可能会让政府不得不动用为子孙后代设立的基金。

这类主权基金通常持有较多流动性不强的长期资产，例如房地产。今年部分规模最大的房地产和基础设施交易中，就有主权投资者的身影。

倘若主权基金撤资，一些全球最大城市的商业地产最终会为此贬值。

比如说，卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)等主权基金持有伦敦的一些最知名的地标性商业建筑，包括哈罗德百货。

“主权财富基金对伦敦中区(Central London)一直很关注，不过交易总量却很难估测，因为购买往往是通过基金经理进行。去年海外投资中约52亿英镑(82亿美元)都可以归入“私人”交易一类，但其中很多可能来自主权财富基金，”独立房地产谘询公司莱坊旗下伦敦中区主管Stephen Clifton称。

不过，瑞银旗下全球主权市场部门的全球策略主管Massimiliano Castelli表示，稳定基金对市场的影响可能要过一段时间才能显现。

油价或许会反弹，即便不反弹，许多石油出口国，特别是中东地区的出口国一直以来都十分谨慎，足以让自己在低油价环境里支持至少一年时间。

“中东国家大多非常理智，(而且)拥有庞大的储备，因此能够忍受油价在60-70美元区间停留一两年。”他说。(完)

(编译 李婷仪/许娜；审校 张涛/郑茵)

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