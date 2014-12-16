布兰特原油期货收在60美元下方 美国原油反弹小幅收高

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约12月16日 - 布兰特原油期货周二连续第五日下挫，收在每桶60美元下方，美国原油期货小幅收高，盘中走势震荡，选择权到期扶助美国原油守住55美元水准。
盘中稍早油价一度下挫逾2美元，因主要产油国表示，不急于减产，抑制市场供应过剩愈发严重的情况。
两个油市均出现反弹，美国原油期货一度被推高逾1美元，因市场人士寻求扞卫约55美元水准，以避免价内到期执行选择权。
交易商还指出，汽油/取暖油裂解价差下挫，提振了美国原油。
部分投资人称，预计上周原油库存减少对油价也有支撑，美国石油协会(API)将在2130GMT发布库存数据。
布兰特原油期货也缩减跌幅，因交易商尽力保留到期的近月合约价值。2月合约LCOG5将在周三成为市场的指标月合约。
近月布兰特原油期货LCOc1收低1.20美元或约2%，报59.86美元，日低为58.50美元，为2009年7月来首见，在过去五日跌势中，该合约重挫超过10%。
美国近月原油期货CLc1微升0.02美元，报每桶55.93美元，日低报53.60美元，为2009年5月来最低。
布兰特原油期货较美国原油期货的溢价CL-LCO1=R由周一的5美元以上缩窄至4美元以下。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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