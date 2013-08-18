油价连升六日 市场担心埃及局势影响石油供应

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 投资人担心埃及动荡可能影响石油生产商
* 多数利比亚石油输出港仍被示威者封锁
* 墨西哥湾石油生产商关注天气状况
路透纽约8月16日 - 美国原油和布兰特原油期货周五连升第六个交易日，布兰特原油期货创下六周最大单周百分比升幅，因埃及和利比亚局势动荡引发投资人担心石油供应安全。
布兰特原油期货尾盘反弹，纽约市场午后稍早一度下滑。交投非常震荡，经纪称因交易商在周末出货，锁定获利。
近月10月布兰特原油升0.8美元，报每桶110.40美元，本周布兰特原油期货升2%，根据路透数据，为7月5日该周以来最大周度百分比升幅。
周四，9月布兰特原油期货到期，上涨0.91美元，结算价报每桶111.11美元。
分析师表示，埃及和利比亚国内动乱支撑油价。尽管埃及不是主要石油生产国，但投资人担心动乱局势可能在中东蔓延，全球超过三分之一的石油由中东生产。
航运消息人士周四向路透表示，苏伊士运河和埃及港口正常运转，但投资人仍担心埃及动荡局势是否会影响苏伊士运河航运。
另外，利比亚的石油生产和出口受到暴力冲突和罢工的波及，出口量降至2011年内战以来最低水准。
美国9月原油上扬0.13美元，结算价报每桶107.46美元，日高报108.17美元。本周美国原油期货升1.4%。
9月原油期货将在下周二到期，10月期货成交量较9月更大，该合约升0.10美元，报107.29美元。
10月布兰特原油较11月美国原油升水尾盘收窄至0.78美元，为六周最窄。
墨西哥湾石油生产商密切关注天气状况，但美国市场大致未受供应受扰的担忧影响。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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