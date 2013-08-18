油价连升六日 市场担心埃及局势影响石油供应

* 投资人担心埃及动荡可能影响石油生产商

* 多数利比亚石油输出港仍被示威者封锁

* 墨西哥湾石油生产商关注天气状况

路透纽约8月16日 - 美国原油和布兰特原油期货周五连升第六个交易日，布兰特原油期货创下六周最大单周百分比升幅，因埃及和利比亚局势动荡引发投资人担心石油供应安全。

布兰特原油期货尾盘反弹，纽约市场午后稍早一度下滑。交投非常震荡，经纪称因交易商在周末出货，锁定获利。

近月10月布兰特原油升0.8美元，报每桶110.40美元，本周布兰特原油期货升2%，根据路透数据，为7月5日该周以来最大周度百分比升幅。

周四，9月布兰特原油期货到期，上涨0.91美元，结算价报每桶111.11美元。

分析师表示，埃及和利比亚国内动乱支撑油价。尽管埃及不是主要石油生产国，但投资人担心动乱局势可能在中东蔓延，全球超过三分之一的石油由中东生产。

航运消息人士周四向路透表示，苏伊士运河和埃及港口正常运转，但投资人仍担心埃及动荡局势是否会影响苏伊士运河航运。

另外，利比亚的石油生产和出口受到暴力冲突和罢工的波及，出口量降至2011年内战以来最低水准。

美国9月原油上扬0.13美元，结算价报每桶107.46美元，日高报108.17美元。本周美国原油期货升1.4%。

9月原油期货将在下周二到期，10月期货成交量较9月更大，该合约升0.10美元，报107.29美元。

10月布兰特原油较11月美国原油升水尾盘收窄至0.78美元，为六周最窄。

墨西哥湾石油生产商密切关注天气状况，但美国市场大致未受供应受扰的担忧影响。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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