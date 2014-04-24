布兰特原油上扬超过1美元

* 乌克兰恢复在该国东部的军事行动，导致数人死亡

* 普京警告乌克兰军事行动的“后果”很严重

* 美国耐久财订单数据强劲，预示需求将增长

* 北海供应减少，利比亚供应受扰支撑布兰特原油期价

路透纽约4月24日 -布兰特原油期货周四上涨超过1美元，因俄罗斯和乌克兰相互指责对方入侵，引发对未来原油供应的担忧，美国经济数据强劲，预示需求将增加。

乌克兰恢复了解除该国东部亲俄分离主义者武装的行动，导致五位分离主义者死亡，导致俄罗斯在乌克兰边境附近举行军事演习。

俄罗斯总统普京警告称，如果乌克兰对本国民众动武，“后果”很严重。乌克兰总统要求俄罗斯停止“威胁和绑架”，并将军队撤离边境。

布兰特原油期货稍早已上涨1美元，在乌克兰外交部要求俄罗斯在48小时内对边境附近的军演作出解释，并提供细节后，进一步攀升0.30美元。

布兰特原油期货收涨1.22美元，报每桶110.33美元。美国原油期货收高0.50美元，报每桶101.94美元。

布兰特较美国原油溢价盘中扩阔至8.58美元，为3月17日以来最阔，且升穿200日移动均线切入位8.20美元。

一旦俄罗斯削减对乌克兰的天然气供应，将导致作为替代燃料的石油产品的需求增加。另外，如果西方国家加大对俄罗斯的制裁力度，可能导致全球第二大石油出口国的供应受扰。

北海和利比亚的石油供应减少也支撑布兰特原油期价。

利比亚东部反叛份子表示，两个港口将继续关闭，因政府尚未落实近期达成的重启港口的协议。

一位石油贸易方面的消息人士称，北海Buzzard油田的供应减少四分之一。

美国经济数据强劲给美国原油期货提供额外的支撑。

美国商务部周四公布，美国3月耐久财(耐用品)订单较前月增长2.6%(市场预估为上升2.0%)创下2013年11月以来最大增幅。2月耐久财订单修正为较前月增长2.1%(初值为增长2.2%)。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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