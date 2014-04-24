布兰特原油上扬超过1美元

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 乌克兰恢复在该国东部的军事行动，导致数人死亡
* 普京警告乌克兰军事行动的“后果”很严重
* 美国耐久财订单数据强劲，预示需求将增长
* 北海供应减少，利比亚供应受扰支撑布兰特原油期价
路透纽约4月24日 -布兰特原油期货周四上涨超过1美元，因俄罗斯和乌克兰相互指责对方入侵，引发对未来原油供应的担忧，美国经济数据强劲，预示需求将增加。
乌克兰恢复了解除该国东部亲俄分离主义者武装的行动，导致五位分离主义者死亡，导致俄罗斯在乌克兰边境附近举行军事演习。
俄罗斯总统普京警告称，如果乌克兰对本国民众动武，“后果”很严重。乌克兰总统要求俄罗斯停止“威胁和绑架”，并将军队撤离边境。
布兰特原油期货稍早已上涨1美元，在乌克兰外交部要求俄罗斯在48小时内对边境附近的军演作出解释，并提供细节后，进一步攀升0.30美元。
布兰特原油期货收涨1.22美元，报每桶110.33美元。美国原油期货收高0.50美元，报每桶101.94美元。
布兰特较美国原油溢价盘中扩阔至8.58美元，为3月17日以来最阔，且升穿200日移动均线切入位8.20美元。
一旦俄罗斯削减对乌克兰的天然气供应，将导致作为替代燃料的石油产品的需求增加。另外，如果西方国家加大对俄罗斯的制裁力度，可能导致全球第二大石油出口国的供应受扰。
北海和利比亚的石油供应减少也支撑布兰特原油期价。
利比亚东部反叛份子表示，两个港口将继续关闭，因政府尚未落实近期达成的重启港口的协议。
一位石油贸易方面的消息人士称，北海Buzzard油田的供应减少四分之一。
美国经济数据强劲给美国原油期货提供额外的支撑。
美国商务部周四公布，美国3月耐久财(耐用品)订单较前月增长2.6%(市场预估为上升2.0%)创下2013年11月以来最大增幅。2月耐久财订单修正为较前月增长2.1%(初值为增长2.2%)。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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