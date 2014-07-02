（更正）油价因供应忧虑缓和而下滑 但中国数据强劲提供支撑

(因英文原文有误，现将内文第四、第五段中的“6月12日”，改为“6月11日”)

路透纽约7月1日 - 原油期货价格周二小跌，因对伊拉克和乌克兰冲突影响供应的担忧减轻，而全球第二大石油消费国-中国制造业数据强劲，给油市带来一些支撑。

“在上周登顶后，油市一直处于跌势，”Energy Management

Institute的Dominick Chirichella表示，“中国最新的数据耐人寻味：这不会引发原油需求急增，但这是朝着正确的方向迈出的一小步。”

中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。

布兰特原油期货LCOc1收挫0.07美元，收报每桶112.29美元，为6月11日以来最低结算价。

美国原油期货CLc1收低0.03美元，收报每桶105.34美元，也为6月11日来最低结算价。

布兰特较美国原油价差CL-LCO1=R收窄至6.99美元，为6月16日来最窄。

分析师表示，尽管伊拉克和乌克兰石油出口尚未受到影响，但地缘政治不确定性可能在短期内支撑油价。

市场预计上周美国原油库存减少220万桶，美国原油期货获得支撑。稍后美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)将发布库存数据。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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