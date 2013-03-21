油价下跌 因塞浦路斯形势使市场担忧欧洲原油需求前景

* 塞浦路斯正寻找方法避免金融崩溃

* 欧元区3月制造业活动下降

* 中国和美国经济数据带来更多支持

路透纽约3月21日 - 原油价格周四下跌逾1%，因塞浦路斯正疲于筹集资金以换取救助，从而避免银行业崩溃，这重燃了对欧洲原油需求前景的忧虑。

欧洲央行称允许塞浦路斯央行继续向银行业提供紧急流动性援助(ELA)，直至下周一，而塞浦路斯央行总裁得梅特里亚德斯表示，预计周一前会敲定金融救助计划。

欧洲央行(ECB)做好了准备，别无选择时将切断对塞浦路斯的资金援助，放手让这个地中海岛国陷入金融崩溃。欧央行自信有足够力量保护欧元区的其余国家。

“毫无疑问，欧元区因素令油价承压，”Again Capital LLC合作伙伴John Kilduff说。

欧元区数据令对欧洲的忧虑加重。周四公布的调查显示，早在塞浦路斯援助问题爆发前，欧元区经济低迷状况就已在3月加剧，这让努力振兴欧元区未来的决策者更加头疼。欧元区综合PMI从2月的47.9降至3月的46.5，低于路透调查23位分析师的预估中值48.2。指数过去19个月来只有1个月是在50上方。

欧洲问题及塞浦路斯岌岌可危的情势令油价承压，而美国公布的最新乐观经济数据给油价带来支撑。今日美国公布的数据显示，2月成屋销售和领先指标均出现增长。

布兰特5月原油跌1.25美元，或1.15%，结算价报每桶107.47美元，盘中低见107.08美元。

美国5月原油跌1.05美元，或1.12%，结算价报每桶92.45美元，盘中低见91.84美元。美国4月原油合约周三到期。

布兰特原油较美国原油升水盘中跌至14.61美元的低位，结算时报15.02美元，日内收窄0.20美元。

美国劳工部周四公布，3月16日一周初请失业金人数四周均值为34.0万人；一周初请失业金人数为33.6万人，预估为34.2万人。美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区3月制造业活动指数为正2.0，预估为负2.0。

全美不动产协会(NAR)周四公布，美国2月成屋销售增长0.8%，年率为498万户，为2009年11月来最高，预估为 500万户。1月修正后为494万户(前值为492万户)。

汇丰/Markit联合公布，中国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至51.7，在2月短暂回落后，该指数再度上升，并接近1月终值创下的两年高点52.3。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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