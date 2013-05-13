原油期货走低 因中国需求放缓和美国汽油销售下降

日本投资者2月抛售创纪录高位的法国债券 谨防“第三次意外”
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布的数据显示，受到法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)民意支持率上涨的打击，日本投资者2月份抛售了创纪录高位的法国债券。
* 石油库存预计攀升，刷新上周所创的纪录高位
* 美国零售销售小幅增长，但汽油销售疲弱
* 中国4月石油需求触及八个月最低
* 美元近期强势重压商品期货
路透纽约5月13日 - 原油期价周一收跌，盘中走势震荡，受累于中国需求放缓，以及数据显示美国汽油零售销售降幅为逾四年来最大。
利好的美国零售销售数据支撑美国经济正在持续复苏的观点，但汽油销售则下降，凸显燃料需求不振。零售销售数据扶助提振美元，这对原油价格不利。
4月中国原油日加工量较3月下降3%，为去年9月以来最低，因炼厂进入维护期。4月石油表观需求同比增长3.2%，至每日约960万桶。
布兰特原油期货收跌1.09美元，报每桶102.82美元，日低为102.25美元。美国原油期货收挫0.87美元，报每桶95.17美元，盘中触及94.47美元的低位。
美国商务部公布的数据显示，4月零售销售小幅增长0.1%，预估为下降0.3%，3月修正后为增长0.5%。
数据显示，美国4月汽油零售销售下降4.7%，为2008年12月以来最大单月跌幅，3月为下降3.2%。
美国汽油期货收跌1.37%，报每加仑2.821美元。
零售销售数据提振美元.DXY。美元走强令原油期货承压。
另外，油市供应充裕，因需求仍然疲弱，或不确定。
美国能源资料协会(EIA)上周称，预计今年第二季全球石油产量将超过消费，从而导致全球石油库存平均每日增加50万桶。
根据路透调查，预计美国原油库存上周增加，超过之前两周触及的创纪录水平。
国际能源署(IEA)将于周二公布月度和中期供需预期。上周，石油输出国组织(OPEC)上调了2013年需求预期。
备受关注的布兰特原油较美国指标西德克萨斯中质油(WTI)溢价收窄至两年半新低，盘中报7.32美元，收报7.65美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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