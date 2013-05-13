原油期货走低 因中国需求放缓和美国汽油销售下降

* 石油库存预计攀升，刷新上周所创的纪录高位

* 美国零售销售小幅增长，但汽油销售疲弱

* 中国4月石油需求触及八个月最低

* 美元近期强势重压商品期货

路透纽约5月13日 - 原油期价周一收跌，盘中走势震荡，受累于中国需求放缓，以及数据显示美国汽油零售销售降幅为逾四年来最大。

利好的美国零售销售数据支撑美国经济正在持续复苏的观点，但汽油销售则下降，凸显燃料需求不振。零售销售数据扶助提振美元，这对原油价格不利。

4月中国原油日加工量较3月下降3%，为去年9月以来最低，因炼厂进入维护期。4月石油表观需求同比增长3.2%，至每日约960万桶。

布兰特原油期货收跌1.09美元，报每桶102.82美元，日低为102.25美元。美国原油期货收挫0.87美元，报每桶95.17美元，盘中触及94.47美元的低位。

美国商务部公布的数据显示，4月零售销售小幅增长0.1%，预估为下降0.3%，3月修正后为增长0.5%。

数据显示，美国4月汽油零售销售下降4.7%，为2008年12月以来最大单月跌幅，3月为下降3.2%。

美国汽油期货收跌1.37%，报每加仑2.821美元。

零售销售数据提振美元.DXY。美元走强令原油期货承压。

另外，油市供应充裕，因需求仍然疲弱，或不确定。

美国能源资料协会(EIA)上周称，预计今年第二季全球石油产量将超过消费，从而导致全球石油库存平均每日增加50万桶。

根据路透调查，预计美国原油库存上周增加，超过之前两周触及的创纪录水平。

国际能源署(IEA)将于周二公布月度和中期供需预期。上周，石油输出国组织(OPEC)上调了2013年需求预期。

备受关注的布兰特原油较美国指标西德克萨斯中质油(WTI)溢价收窄至两年半新低，盘中报7.32美元，收报7.65美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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