油价收跌 盘中受德国数据和中东紧张局势推动上扬

* 美国股市上扬

* 路透调查预计，上周美国原油库存受进口影响增加

* 美国EIA称非OPEC国家的石油产量增加

路透纽约5月7日 - 布兰特原油期货周二下跌逾1美元，盘中逼近一个月高位，因疲弱的基本面限制了稍早因德国经济数据强劲以及中东紧张局势引发的涨势。

以色列向大马士革附近的叙利亚目标发动空袭，市场担忧这可能影响供应，受此推动，布兰特原油在早盘逼近106美元，使市场在录得2012年8月以来最大三日涨幅后显得有些涨势过度。

交易商称，上述忧虑稍后消退，布兰特原油因缺乏全球需求改善的明显迹象而回落。美国能源资料协会在月报中下调今明两年石油日需求预估，因欧洲和日本需求下降。

布兰特原油期货跌1.06美元，收报每桶104.40美元，稍早触及4月11日以来最高105.94美元。布兰特原油在上周三跌穿99美元后已累计反弹逾5美元。

美国原油期货收跌0.54美元，报每桶95.62美元。

布兰特原油较美国原油溢价整日基本陷于9-10美元的区间内，稍早扩阔至超过10美元，收报每桶8.78美元。

3月德国工业订单再度增加，稍早扶助提振油价。

交易商预计，美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)分别在周二和周三公布的库存报告将显示，上周美国原油库存继续增加。

路透初步调查显示，分析师的平均预期为截至5月3日当周原油库存增加180万桶。

市场焦点再度转向中国，静待该国周三公布的4月贸易数据初值，和周四公布的通胀数据。该国周五将出炉的货币供应和贷款增长数据也备受关注。

市场预计，中国4月原油进口量与3月基本持平，3月原油进口同比减少2.1%。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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