油价在假日交投清淡中下跌 因加沙停火及欧盟数据不佳

* 中国11月制造业在13个月来首次扩张

* 因以色列和哈马斯停火,供应忧虑缓和,但疑虑犹在

* 欧元区经济前景转暗,但不如一些人预期的糟

路透纽约11月22日电---原油周四下滑,因加沙地带停火缓和供应忧虑,且欧洲制造业数据低迷减弱了中国数据良好的影响.

美国因感恩节假期,金融市场休市,清淡的市况令油价整日缺乏方向.

一些交易员怀疑结束以色列和哈马斯持续八天冲突的停火协议在周三稍晚实施後能否持续;一些交易员则从中国11月制造业在13个月来首次扩张的数据中找到对未来寄希望的理由.

伦敦1月布兰特原油期货下滑0.31美元,或0.3%,结算价报每桶110.55美元,从日内高位111.17美元回落.成交约5万手,不足平常成交量的五分之一,因美国感恩节假期,大部份金融市场休市.

在1815 GMT,美国原油跌0.23美元,至每桶87.15美元,成交仅有1.7万口.

由埃及斡旋的加沙停火周四继续,但敌对双方表示他们的手指还没有离开板机.以色列南部学校仍然关闭.

在美国公布11月制造业以五个月来最快速度扩张後的一天,其他主要经济体的制造业数据表现不一.

汇丰中国11月制造业采购经理人指数(PMI)升至50.4,为13个月高位,此为显示中国实质经济增强的最新指标,此前数据显示中国信贷增长强劲,出口增强及10月工业生产上升.

形成对照的是,欧洲经济前景大幅减弱,周四公布企业调查显示欧元区经济可能录得2009年初来最差的一个季度.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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