原油期货下跌约2% 普京讲话缓解俄乌局势忧虑

新加坡电信商M1有意售股 试探中移动等买家兴趣--消息人士
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。
* 普京命令参与军演的俄军返回基地
* 美国和欧盟警告俄罗斯出兵克里米亚可能面临制裁
路透纽约3月4日 - 原油周二下挫约2%，因普京的讲话令俄罗斯在乌克兰克里米亚半岛的军事干预可能升级的忧虑缓解。
俄罗斯总统普京对记者表示，俄罗斯保留干预乌克兰危机的”权利”，但只将动武作为最后手段。
“对俄罗斯原油供应的忧虑减退，且地缘政治忧虑缓解，油价因此受压，”HighGround高级交易顾问DwaynePliska说。
4月布兰特原油结算价跌1.90美元，报每桶109.30美元，昨日收在今年最高收位。
4月美国原油结算价跌1.59美元，报每桶103.33美元，周一升至9月19日来最高的105.22美元。
成品油跟随美国原油下跌。取暖油期货下滑近4美分，至每加仑3.0407美元，上日收升逾6美分，报3.0805美元。
美国汽油期货跌幅超过3美分，至每加仑2.9853美元，上日收高逾4美分。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。