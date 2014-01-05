原油期货延展跌势 交易商预期利比亚不久将恢复供应

* 利比亚希望在三日内恢复El Sharara油田的生产，油价因此承压

* 布兰特原油期货可能录得六个月最大单周跌幅

* 美国原油期货下跌超过1美元

* 美国上周原油库存减少700万桶，预估为减少300万桶-EIA

路透纽约1月3日 - 美国原油期货周五回落逾1美元，因数据显示，上周美国馏分油库存增幅超过预期，拖累石油类产品走低。

美国和布兰特原油期货连跌第四日，布兰特原油期走低，因交易商预期利比亚很快会恢复石油供应。

美国能源资料协会(EIA)今日公布的数据显示，上周美国馏分油库存增加500万桶，至逾两个月来最高，因燃料油需求受创，而产量逼近创纪录水平。

美国原油库存连降第五周，上周减少700万桶，较分析师预期的减少300万桶多出逾一倍。

分析师将库存减少归因于一项鼓励石油公司在年底缩减库存的税务奖励规定。但交易商的关注点在馏分油库存增加上面。

布兰特原油期货收跌0.89美元，报每桶106.89。周四急挫2.7%，本周累计回落4.7%，为六个月来最大单周跌幅。

美国原油期货回落1.48美元，收报每桶93.96美元，录得逾6%的周度跌幅，为2012年9月以来最大单周跌幅。

美国RBOB汽油期货和取暖油期货均下跌超过1%。

利比亚政府官员周四称，希望在三日内恢复该国最大油田之一ElSharara油田的生产，之前示威者同意暂停持续了两个月的罢工。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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