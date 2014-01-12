油价上涨1美元 因英国油田故障引发空头回补

* 美国非农就业就业报告支撑短期涨势

* 布兰特原油期价上扬，逼近200日移动均线切入位

* 最近一周对冲基金削减原油期货和期权多头头寸-CFTC

路透纽约1月10日 -原油期货周五收涨，结束过去两日连跌之势，因投资者在周末前回补空头，以及有报道称，一英国大油田出现生产问题，引发供应忧虑。

美国原油期货收盘上扬逾1美元，部分挽回过去两日累计下跌2美元的跌幅，因弱于预期的美国就业数据令对美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能放缓缩减刺激计划的步伐。刺激计划对商品市场有利。

布兰特原油上涨，因有报道称，英国最大的油田北海Buzzard油田出现新的生产问题，两天前该油田曾经停产。

布兰特原油期货收涨0.86美元，报每桶107.25美元，本周小涨。该合约在盘后交易中延续涨势，上扬逾1美元，至107.40美元，略低于200日移动均线切入位107.42美元。

美国原油期货收高1.06美元，报每桶92.72美元，日高为93.38美元。该合约连跌第二周，因市场关注石油产量持续增加。

根据商品交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至1月7日当周，对冲基金减少美国原油期货和期权的净多头头寸。

布兰特原油较美国原油溢价收报每桶14.53美元，盘中收窄近1美元，至13.74美元。

布兰特原油稍早走低，因有报道称，南苏丹政府军重新夺回了一个被叛军占领的地区，该地区的石油生产因战事而暂停。

在美国市场，意外疲弱的就业报告带动原油从上日触及的八个月低位短暂反弹。美国原油升至日内高位，此前市场触及技术性超卖区域，为两个月来首次，但之后美国原油缩减涨幅。(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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