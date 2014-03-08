美国原油期货上升逾1美元 因就业增长及西方和俄罗斯关系紧张

* 美国2月非农就业岗位增长17.5万，胜预期

* 俄罗斯表示美国因乌克兰制裁俄会自食其果

* 中国首次出现国内企业债券违约

路透纽约3月7日 -美国原油价格周五上扬超过1美元，因西方国家与俄罗斯在乌克兰危机方面的关系恶化，且美国就业增长优于预期，对原油需求是利多迹象。

美国劳工部公布，2月非农就业岗位增长17.5万，超过预期的14.9万，且高于1月和12月的增幅。

俄罗斯表示，美国因乌克兰危机实施对俄罗斯的任何制裁都会自食其果。俄罗斯外长拉夫罗夫(SergeiLavrov)在同美国国务卿克里通话时警告，“仓促草率行动”会损害俄美关系。

美国原油期货升至102.91美元的日高，结算价报102.58美元，升1.02美元。布兰特原油期货升0.90美元，结算价报109.00美元。

尽管周五收高，但本周美国原油期货收低，为八周内首见。布兰特原油期货连跌第二周。

中国国内企业首次出现债券违约，投资人对中国经济放缓的速度快于预期的担忧加重，限制了油价的升势。

美国取暖油期货升约3美分，报3.0121美元，汽油期货也收高约3美分，报2.9738美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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