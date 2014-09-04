欧洲央行意外降息提振美元拖累油价走低

路透纽约9月4日 - 原油期价周四走低，因欧洲央行意外降息，提振美元，重创以美元计价的商品价格。

欧洲央行周四意外降息至纪录低位，使欧元区借贷成本降至近零水平，以提振区内通胀并支撑停滞不前的区内经济。

此举拖累欧元兑美元跌至逾一年最低。

“今天，美元走强损及原油期价，在一定程度上削弱了欧洲央行意外降息给金融市场带来的提振，”VTB Capital的分析师Andrey Kryuchenkov表示。

但跌幅受限，因美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存减少90.5万桶，汽油库存减少230万桶。

美国10月原油期货CLc1跌1.09美元，收报每桶94.45美元。布兰特原油期货LCOc1回落0.94美元，收报每桶101.83美元。

Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow称，市场预期，10月将迎来美国炼厂的季节性设备维护高峰期，这也重压油价。

投资者将关注周五公布的非农就业报告，寻找美国经济前景的进一步线索。(完)

(编译 母红; 审校 李军)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。