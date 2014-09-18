油价下跌 因供过于求且美元上涨

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约9月18日 - 原油价格周四下跌，受累于供应充裕、担心需求增长和美元走强。
交易商将油价下跌的主要原因归咎于美元指数上涨至逾四年高位。美元上升，受助于最新一周美国初请失业金人数下降，以及美联储发布的最新利率预估高于6月时的预估。
布兰特原油价格跌势受限，因利比亚产量下降和传言石油输出国组织(OPEC)将减产。布兰特原油周一触及26个月低位，此前中国公布工业产出增速放缓，令人担心原油需求。
“我认为汇率是市场焦点所在，”iitrader.com LLC始创人兼首席市场策略师Richard Ilczyszyn说，“底线是美元和美元指数上扬...可能拖累大宗商品价格全线下跌10%。在所有海外地缘政治因素不断升级的情况下，油价应上升。但我认为，油价下跌，全部是因为汇率问题。”
布兰特原油LCOc1下跌1.27美元，收报每桶97.70美元。布兰特原油从6月触及的九个月高位115.71美元累计下跌约15%。
Tradition Energy分析Gene McGillian师表示，市场基本面仍然疲弱，因担忧经济成长放缓，以及供应充裕。
美国原油Clc1下滑1.35美元，收报每桶93.07美元，周三受库存数据拖累走低。美国能源资料协会(EIA)昨日公布的数据显示，上周美国原油库存增加370万桶。
投资者也担心周四苏格兰独立公投结果，分析师称，公投结果将可能影响油价。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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