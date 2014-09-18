油价下跌 因供过于求且美元上涨

路透纽约9月18日 - 原油价格周四下跌，受累于供应充裕、担心需求增长和美元走强。

交易商将油价下跌的主要原因归咎于美元指数上涨至逾四年高位。美元上升，受助于最新一周美国初请失业金人数下降，以及美联储发布的最新利率预估高于6月时的预估。

布兰特原油价格跌势受限，因利比亚产量下降和传言石油输出国组织(OPEC)将减产。布兰特原油周一触及26个月低位，此前中国公布工业产出增速放缓，令人担心原油需求。

“我认为汇率是市场焦点所在，”iitrader.com LLC始创人兼首席市场策略师Richard Ilczyszyn说，“底线是美元和美元指数上扬...可能拖累大宗商品价格全线下跌10%。在所有海外地缘政治因素不断升级的情况下，油价应上升。但我认为，油价下跌，全部是因为汇率问题。”

布兰特原油LCOc1下跌1.27美元，收报每桶97.70美元。布兰特原油从6月触及的九个月高位115.71美元累计下跌约15%。

Tradition Energy分析Gene McGillian师表示，市场基本面仍然疲弱，因担忧经济成长放缓，以及供应充裕。

美国原油Clc1下滑1.35美元，收报每桶93.07美元，周三受库存数据拖累走低。美国能源资料协会(EIA)昨日公布的数据显示，上周美国原油库存增加370万桶。

投资者也担心周四苏格兰独立公投结果，分析师称，公投结果将可能影响油价。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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