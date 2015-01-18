原油期货八周来首周收涨 受助于IEA报告和良好的经济数据

路透纽约1月16日 - 美国原油期价周五在收盘前上扬，本周结束七周连跌攀升0.33美元，受助于合约周二到期前的空头回补。

国际能源署(IEA)的报告称，有迹象显示，油价走低开始限制包括北美在内的部分地区的石油产量。油价因此大受提振。

另外，今日公布的数据显示，1月汤森路透/密西根大学消费者信心指数初值攀升至11年最高水平，激发油价的第二波涨势。

“密西根大学消费者信心数据意义重大，”Again Capital LLC.的合伙人John Kilduff表示，它“预示着美国经济未来将有不俗的表现。”

美国原油期货收涨2.44美元，报每桶48.69美元。3月布兰特原油期货攀升1.90美元，收报每桶50.17美元。

美元兑欧元触及数年新高拖累油价表现。瑞士央行周四意外放弃瑞郎/欧元汇率上限拖累欧元跌至纪录低位。

全球第二大石油消费国中国的经济显示出疲弱的迹象。数据显示，银行放贷减少和外商直接投资增幅降至两年低位后，中国央行宣布新的支撑经济的举措。

“所有人都在猜测市场将在多低的水平触底。但油价骤降已经(对石油生产)产生影响，”国际能源署在周五发布的月报中称，“油价可能不会在短期内反弹-除非出现重大干扰-，但越来越多的迹象显示，趋势将要发生逆转。”(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。