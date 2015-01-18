原油期货八周来首周收涨 受助于IEA报告和良好的经济数据

美国总统特朗普称正积极考虑分拆大银行--彭博电视
特朗普的这番言论可能会为重启大萧条时代的格拉斯-斯蒂格尔法案(Glass-Steagall)助一臂之力。该法案将商业银行与投资银行分隔开来。重启此类法案需要获得国会批准。
路透纽约1月16日 - 美国原油期价周五在收盘前上扬，本周结束七周连跌攀升0.33美元，受助于合约周二到期前的空头回补。
国际能源署(IEA)的报告称，有迹象显示，油价走低开始限制包括北美在内的部分地区的石油产量。油价因此大受提振。
另外，今日公布的数据显示，1月汤森路透/密西根大学消费者信心指数初值攀升至11年最高水平，激发油价的第二波涨势。
“密西根大学消费者信心数据意义重大，”Again Capital LLC.的合伙人John Kilduff表示，它“预示着美国经济未来将有不俗的表现。”
美国原油期货收涨2.44美元，报每桶48.69美元。3月布兰特原油期货攀升1.90美元，收报每桶50.17美元。
美元兑欧元触及数年新高拖累油价表现。瑞士央行周四意外放弃瑞郎/欧元汇率上限拖累欧元跌至纪录低位。
全球第二大石油消费国中国的经济显示出疲弱的迹象。数据显示，银行放贷减少和外商直接投资增幅降至两年低位后，中国央行宣布新的支撑经济的举措。
“所有人都在猜测市场将在多低的水平触底。但油价骤降已经(对石油生产)产生影响，”国际能源署在周五发布的月报中称，“油价可能不会在短期内反弹-除非出现重大干扰-，但越来越多的迹象显示，趋势将要发生逆转。”(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
特朗普的这番言论可能会为重启大萧条时代的格拉斯-斯蒂格尔法案(Glass-Steagall)助一臂之力。该法案将商业银行与投资银行分隔开来。重启此类法案需要获得国会批准。
路透加州贝弗利希尔斯5月1日 - 瑞士信贷全球市场主管Brian Chin周一称，该行已配置20台机器人，其中部分用来帮助雇员回答基本的合规问题。
路透比佛利山庄5月1日 - 美国财长努钦周一表示，美国可能需要最多两年时间来实现3%的经济增速，透过减税和放松监管可扶助实现这一成长目标。