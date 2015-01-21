国际油价上涨 因交易商希望油企削减投资能缓和供应过剩的局面

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透纽约1月21日 - 全球原油价格周三结束两日跌势，上涨大约2%，因交易商希望油企削减投资能缓和供应过剩的局面，带动油价反弹。供应过多令原油价格自6月来下跌逾一半。
油价受到提振，此前石油输出国组织(OPEC)秘书长和国际能源署(IEA)首席经济学家均表示，他们预期，徘徊在2009年4月低位的油价将在今年稍后反弹。
继包括BP Plc (BP.L)和康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)在内的国际石油巨擘后，道达尔(TOTF.PA)成为最新一家石油公司宣布削减支出，因近期油价下跌。法国石油公司道达尔表示，将削减美国和其他地区的页岩油生产支出，这令市场希望美国原油供应过剩的局面将得到缓和。
布兰特原油上涨1.04美元，结算价报每桶49.03美元，美国原油上升1.31美元，结算价报每桶47.78美元。
美元指数.DXY基本持平，略低于93，交易商等待欧洲央行宣布购债计划以支持欧元区经济。
美国政府原油库存报告将在周四公布。市场预期上周美国原油库存将增加260万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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