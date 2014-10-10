油价受空头回补带动从四年低点反弹

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约10月10日 - 全球油价周五反弹，盘中稍早一度挫至近四年最低水准，周末的空头回补令近四个月的油价跌势暂歇。
受供应充裕和经济数据疲弱打压，布兰特原油期货自6月以来已经重挫25美元，周五跌穿90美元至2010年12月来最低，美国油价也大跌。
但尾盘交易商在周末前轧平仓位，在本周稍早大跌后给油价带来一些支撑。
“看似跌势过度，许多投资人在周末前空头回补。”咨询机构Oil Outlooks执行长Carl Larry表示。
布兰特11月石油期货LCOc1收高0.16美元，报每桶90.21美元，盘中触及88.11美元的2010年12月来最低。
11月美国原油期货CLc1收报每桶85.82美元，微升0.05美元，稍早触及2012年7月来最低的83.59美元。
许多投资人仍看空油价，部分因鲜有迹象显示石油输出国组织(OPEC)计划减产以应对油价下滑。
周五，沙特表示，9月日产量增加10万桶，令市场怀疑全球最大石油出口国是否可能准备采取单边行动，短期内减产。
委内瑞拉外长拉米雷斯称希望石油输出国组织(OPEC)举行特别会议，讨论近期油价下跌。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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