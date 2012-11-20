（更正）国际油价劲升2.5% 受中东紧张局势和美国乐观情绪推动

(更正:内文第二段的"巴基斯坦"译文有误,更正为"巴勒斯坦")

* 以色列准备入侵加沙,但更愿意采取外交手段

* 围绕中东停火的斡旋努力升级

* 美国可避免"财政悬崖"的希望升温

路透纽约11月19日电---原油周一劲升2.5%,至10月中以来的最高价位,因中东暴力冲突升级引发供应担忧,且投资者对美国可避免一场预算危机的希望升温.

交易员关注日益升级的巴以冲突.以色列周一轰炸了位于加沙地带的多个目标,并称尽管已准备好派兵进入加沙地带以加大进攻的力度,但更愿意采取外交途径来结束巴勒斯坦的火箭弹袭击.

尽管此前的中东战争已导致石油禁运和能源供应暂时中断,分析师称此次冲突不大可能蔓延成为中东地区的大规模冲突,该地区供应全球原油的三分之一左右.

联合国秘书长潘基文将於周一抵达开罗,以支持埃及牵头的停火努力.

以色列媒体报导,一个以色列代表团也已抵达开罗以开展停火谈判,不过以色列总理纳坦亚胡政府的一位发言人拒绝对此置评.

"显然,目前没有损失石油,但这不过是後续效应.没有人喜欢在海湾地区附近的任何地方爆发冲突,"Sucden Financial石油经纪商Rob Montefusco指出.

布兰特1月原油期货上涨2.75美元,结算价报每桶111.70美元,日内高位达112.20美元,为10月19日以来最高.

随着油价上涨,布兰特原油期货升越每桶111.09美元的50日移动均线切入位,此前在10月18日跌破该均线.布兰特原油稍後一度升越200日移动均线切入位111.88美元.

美国1月原油期货扬升2.36美元,结算价报每桶89.28美元,但脱离日高每桶89.80美元.

成交量在午盘中段较为清淡,美国原油期货成交量较30日均值低32%左右,布兰特原油期货比30日均值低了大约15%.

金融市场也从美国政界人士将避免预算悬崖从而扶助该国经济复苏的预期中寻获支撑.受这一乐观情绪提振,美国股市周一劲扬超过1.7%.

"市场有些相信上周美国总统和国会领袖的磋商有望达成协议,"Tradition Energy分析师Gene McGillian说,并称美国原油期货在升越每桶87.50美元的水准後也获得支撑,上周一直在测试该水平.(完)

--编译 肖群英;审校 母红

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