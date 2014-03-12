原油期货将纳入夜盘 今年力争推出商品期权--上期所理事长

路透北京3月12日 -上海期货交易所理事长杨迈军周三表示，拟推出的“中国版”原油期货也将纳入夜盘交易；此外，商品期权和有色金属指数期货等新品种也在积极筹备中，力争最早今年推出。

他在两会期间的记者会上表示，上期所去年推出夜盘交易时就考虑到了原油，要让全球交易石油的这些交易商来参与交易，就一定要在交易时段上提供便利。

“原油品种肯定是一个国际化的品种，所以它肯定是要夜盘交易的，”他表示。

上期所去年7月率先在国内推出黄金和白银期货的连续交易，将交易时间从白天延伸至夜间的欧美市场活跃时段。

杨迈军指出，作为原油期货的交易平台，上海国际能源交易中心正在积极设计和拟定各种规则细则，相关准备工作已比较成熟。

“到一定的时候，等相关各方面的政策比较明朗以后，我们就会向市场公布，同时也要征求市场的意见，现在正在这个过程当中。”他表示。

杨迈军上周在接受记者采访时表示，上市原油期货的技术准备工作已全部完成，正在等待配套政策法规的落实，力争在今年内推出。

在谈到拟上市的新品种时，杨迈军表示，上期所希望今年或明年上市锡和镍的期货，并将其加入到有色金属指数系列中，同时争取2014年推出有色指数的期货。此外，商品期权的准备工作也已比较成熟，也力争在今年推出。(完)

(发稿 张晓翀；撰写 丁琦；审校 张喜良)

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