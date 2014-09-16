油价上扬 因OPEC可能减产和利比亚产量受限

路透纽约9月16日 - 美国原油期价周二攀升近2美元，布兰特原油上涨超过1美元，因石油输出国组织(OPEC)可能减产，美元走软，以及在一炼厂附近地区遭火箭袭击后，利比亚石油产量受限。

美元在美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周三宣布政策决定前走软，欧元兑美元升至近两周高位，提振布兰特和美国原油期价。

11月布兰特原油期货LCOc1上扬1.17美元，收报每桶99.05美元。10月合约周一到期，当日收报每桶96.21美元。

布兰特原油期货第三季度迄今下跌11%，为2012年第二季以来最大季度跌幅。周一跌至26个月低位，从6月触及的115美元之上的高位回落，因供应增加和数据显示需求增长迟滞。

近月美国10月原油期货CLc1收涨1.96美元，报每桶94.88美元。10月合约将于9月22日到期。

油价稍早上扬，因俄罗斯表示，在北大西洋公约组织(NATO)在乌克兰与波兰接壤边境附近举行军演期间，在克里米亚部署军队是当务之急。

另外，OPEC秘书长巴德里告诉记者，他预计该组织将在11月底举行的下次会议上将产量目标从目前的每日3,000万桶削减至2,950万桶。这也扶助在早盘提振油价。

利比亚国有石油公司National Oil Corp表示，在扎维耶炼厂附近地区遭火箭袭击后，日产34万桶原油的El Sharara油田的产量“小幅”减少。原油期价也因此受到进一步提振。

近期油价急跌引发市场臆测OPEC将减产以支撑价格，巴德里的讲话是首次官方证实可能减产。这将是OPEC自2008年以来首次减产。

如果上周美国商业原油和汽油库存减少，油价将获得进一步支撑。一项路透调查显示，市场预计上周美国原油库存减少180万桶。美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)分别将在今日稍后和明日上午公布库存数据。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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