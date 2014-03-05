国际油价下滑 因需求前景疲弱且乌克兰忧虑缓解

* 布兰特/美国原油价差走宽，此前触及五个月低位

* 布兰特原油跌穿200日移动均线

路透纽约3月5日 - 原油价格周三下滑约2美元，因美国政府数据反映原油需求疲弱。欧美迎来春季，且炼厂进入维护季。

油价下跌，也因为交易商在其周一因乌克兰局势升级忧虑而获得地缘政治风险溢价后卖出。这些忧虑在周三大部份减退，因为美国国务卿克里称相关各方同意通过对话来化解乌克兰紧张局面。

美国能源资料协会(EIA)称，最新一周馏分油库存意外增加140万桶，预估为减少120万桶。该数据反映预期天气回暖，需求减弱。

数据显示，美国俄克拉荷马州库欣原油库存连续第五周减少。库欣是指标美国原油的交割地。

在数据公布前，美国原油较布兰特原油贴水收窄至5.44美元的五个月低位，之后走宽，尾盘报6.31美元。

弱于预期的美国民间就业数据，以及美联储褐皮书称过去两个月严寒天气导致美国部分地区经济增长放缓，也令油价受压。

4月布兰特原油结算价跌1.54美元，报每桶107.76美元，低于关键的200日移动均线切入位108.41美元，为一个月来首次。

4月美国原油收跌1.88美元，报每桶101.45美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 张涛)

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