布兰特原油结算价触及九个月低位

路透纽约8月5日 - 油价周二下跌，布兰特原油跌至九个月低位，因欧洲和北美供应充裕，盖过中东和北非暴力冲突可能干扰原油生产的担忧。

对主要产油区旷日持久的地缘政治紧张局势的担忧曾引发市场回补空头，但是原油供应没有受到干扰，油市周二重拾下行趋势，交易商和投资者愈发担心季节性需求疲弱，以及在供应似乎充足的情况下，炼厂毛利疲弱。