布兰特原油结算价触及九个月低位

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透纽约8月5日 - 油价周二下跌，布兰特原油跌至九个月低位，因欧洲和北美供应充裕，盖过中东和北非暴力冲突可能干扰原油生产的担忧。
对主要产油区旷日持久的地缘政治紧张局势的担忧曾引发市场回补空头，但是原油供应没有受到干扰，油市周二重拾下行趋势，交易商和投资者愈发担心季节性需求疲弱，以及在供应似乎充足的情况下，炼厂毛利疲弱。
“我们仍然看到利比亚、伊拉克和俄罗斯原油供应面临实质风险，不过，过去六周市场对石油供应面临的威胁越来越不以为然，”花旗集团能源期货分析师Tim Evans说。
布兰特原油LCOc1下跌0.80美元，结算价报每桶104.61美元，为2013年11月来最低结算价。
美国原油CLc1下滑0.91美元，结算价报97.38美元。为2月初来最低结算价。
两分合约价差收报7.23美元。
过去几个月，全球原油需求低于供应，令西非、欧洲和亚洲市场优质原油供应过剩的状况日益严重。
“目前，市场主要由供应因素推动，”ABN Amro高级能源分析师Hans van Cleef说。
忧虑供应过剩和需求疲弱，令地缘政治忧虑退居次席，油市回吐大部分在夏季稍早消化的风险溢价。
接受路透访问的分析师预期，截至8月1日该周，美国商业原油库存料将减少约170万桶，汽油库存料增加30万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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