油价收低 午盘一度大涨

路透纽约1月15日 - 原油价格周四下滑，因美元上涨和预期需求不断下降，令油价周三大涨可能是在七个月连跌后触底的希望破灭。

“我认为今日的走势证明了昨日上涨可能只是昙花一现，”United-ICAP技术分析师Brian LaRose说。

周三原油创两年半来最大单日升幅，且升势延续至周四早盘，两份指标原油合约均升至50美元之上，但之后回吐升幅。

今日交投震荡，美国原油价格早盘短暂高过布兰特原油。今日是布兰特原油合约的最后一个交易日。

“本周走势非常震荡，”Frost & Sullivan的Carl Larry说，“很多经济数据出炉，导致油市表现反覆。”

布兰特原油结算价报每桶47.67美元，下跌1.02美元。美国原油结算价报每桶46.25美元，下挫2.23美元。

瑞士央行周四出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。瑞郎/欧元应声大涨。

不过，美元在今日整日走势反覆，且预期全球需求不断下降，令市场受压。

美国劳工部公布，截至1月10日当周初请失业金人口增加1.9万人。美国12月生产者物价录得逾三年来最大降幅，因能源成本骤降。

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区1月制造业活动指数为6.3，为2014年2月来最低。预估为19.9，12月为24.3。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，包括中国在内的许多经济体的投资和消费疲弱。

美银美林周四下调原油价格预估，预计今年首季布兰特原油最低可能触及31美元。

石油输出国组织(OPEC)在其月报中预计，2015年对该组织的原油日需求将降至2,878万桶，将创下2004年以来的最低。

(编译 利棣儿；审校 母红)

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