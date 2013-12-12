布兰特原油期货走低 因预期利比亚恢复供应及美联储提前行动

* 对美联储将在下周缩减购债的预期升温

* 利比亚可能在本周末重开三个油港

路透纽约12月12日 -布兰特原油期货周四急跌逾1美元，因交易商预期利比亚石油供应将增加，以及有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很快开始撤走刺激举措的预期升温。美联储的刺激举措扶助支撑商品价格。

美国原油期价小涨，因新输油管道项目缓解了库辛石油库存积压的问题，使市场预期石油需求将增加。不过，需求前景仍不明确。

价格背道而驰使布兰特较美国原油溢价较前日收盘价收窄逾1美元。

今日晚些时候有报道称，苏伊士运河所在城市Ismailia发生汽车炸弹爆炸事件，导致逾30名埃及警察受伤。消息公布后，布兰特原油缩减跌幅。苏伊士运河是是全球油市的重要运输通道。

消息公布后，布兰特原油缩减跌幅约0.50美元，但终盘收跌1.03美元，报每桶108.67美元，日低为108.51美元。美国1月原油期货上扬0.06美元，收报每桶97.50美元。

布兰特较美国原油溢价收窄超过1美元，收报每桶11.17美元。

输油管道流向改变，预计将把原油从美国原油期货交割地库辛运往位于墨西哥湾的炼厂，但尚不清楚有多少精炼油将流入国际市场。

取暖油期货盘中下跌逾1%，至日低2.9775美元，距离50日移动均线切入位2.9785美元不远。该合约收跌4.11美分，报每加仑2.9801美元。

交易商静待美联储下周举行的政策会议，此次会议的讨论焦点可能是缩减刺激计划的时间表。美联储的刺激计划重压美元，支撑商品价格。

经济数据好坏不一使金融市场不确定美联储何时会开始行动。

今日公布的数据显示，上周初请失业金人口大幅增加，逆转前三周连跌之势，但就业市场近期改善的势头可能仍未改变。

利比亚总统周三表示，政府预计东部部落将在周末重开三个油港。消息使布兰特原油承压。

英国咨询机构OilMovements周四表示，在截至12月28日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加38万桶。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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