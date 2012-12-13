国际油价下滑 因财政悬崖僵局引发市场谨慎情绪

* 贝纳警告白宫在避免财政悬崖方面无作为

* 美国初请失业金人数减少扶助限制油价跌幅

路透纽约12月13日 - 油价周四下滑,因对美国财政悬崖对经济冲击的担忧盖过了美国就业数据和零售销售改善的影响.

美国众议院议长贝纳周四指出,白宫看来想"慢慢将经济带到-并跌落-财政悬崖",凸显国会和白宫在避免财政悬崖谈判上缺乏进展.

周四稍早,美国公布的数据显示上周初请失业金人数降至近四年低点,零售销售在11月反弹,显示美国经济复苏可能正在加速.

"美国数据令我们一度忘了财政悬崖,但美国可能跌落财政悬崖导致经济重陷衰退限制了油价,加上库存高企和美国气温相对暖和."Price Futures Group分析师Phil Flynn表示.

1月布兰特布原油期货跌1.59美元,收报每桶107.91美元,该合约将于周五到期.

美国原油期货美收低0.88美元,收报每桶85.89美元.

油价下滑,美股也走软,美元指数上涨.

周三,美联储加大刺激力度的计划使诸如原油和股票等风险较高资产受到提振.美联储承诺每月将购买450亿美元公债,并继续实施9月开始的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划.

周三,石油输出国组织(OPEC)油长同意保持日产量目标在3,000万桶不变,下次会议时间为5月31日.但许多市场观察人士认为,如果想要防止库存攀升重压油价,明年需要实施供应限制.

周四,美国取暖油期货和RBOB汽油期货也下滑,因有德州一炼厂将在火灾后重启的消息.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成交量NYMEX合约

1月原油 85.89 -0.88 -1.0% 85.81 86.97 211,205 300,353

2月原油 86.44 -0.87 -1.0% 86.36 87.48 108,534 140,657

1月RBOB汽油 2.6021 -0.0444 -1.7% 2.5994 2.6495 51,904 64,048

2月RBOB汽油 2.6093 -0.0448 -1.7% 2.6074 2.6541 43,614 39,424

1月取暖油 2.9437 -0.0231 -0.8% 2.9416 2.9787 58,573 76,255

2月取暖油 2.9429 -0.0257 -0.9% 2.9405 2.9776 42,489 54,349

ICE合约

1月布兰特 107.91 -1.59 -1.5% 107.80 109.52 75,517 169,434

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 461,713 722,130 513,999 1,553,996 -10,542

汽油 150,832 152,572 131,160 276,732 2,456

取暖油 170,784 204,750 140,262 286,166 -4,287(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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