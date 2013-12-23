国际油市获利了结拖累油价走低

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 南苏丹和利比亚的冲突以及法国炼厂罢工限制跌幅
* NYMEX周二提前一小时结束交易
* 路透调查预计原油库存连跌第四周
路透纽约12月23日 -原油期货周一在清淡成交中走低，因连涨三天后交易商在圣诞节前锁定获利，不过法国的炼厂罢工，以及利比亚和南苏丹的内部冲突限制跌幅。
美国汽油期货收盘接近持平，稍早触及15周高位，美国和欧洲炼厂停产继续提振对汽油的需求。
布兰特原油期货收跌0.21美元，报每桶111.56美元，盘中触及两周高位111.93美元。
美国2月原油期货回落0.41美元，报每桶98.91美元，脱离前一日触及的两个月高位99.40美元。
布兰特与美国原油价差小幅扩阔，收报每桶12.65美元。
美国RBOB汽油期货收跌0.1%，报每加仑2.7803美元，盘中触及9月10日以来最高2.7933美元。
美国原油期货和汽油期货的裂解价差扩阔至三周高位18.35美元，因节日驾车季供应吃紧。
非洲和中东紧张局势升级扶助限制布兰特原油跌幅，因市场将这些地区的动荡视为供应风险。
南苏丹信息部长周一表示，政府仍然控制着该国的油田，但其石油行业最大的投资者中石油已将工人从油田撤至首都朱巴。
分析师称，这可能会使原本因利比亚油港被封锁而每日损失逾100万桶原油供应的局面雪上加霜。
市场还等待本周稍后公布的美国库存数据。一项路透初步调查显示，分析师预计上周美国石油库存可能连续第四周减少。
美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)分别将于周二和周五公布库存报告。
NYMEX原油和汽油期货交易将于周二提前一小时休市，周三因圣诞节假期休市。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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