期货溢价扩大令明年海上原油存储有利可图

资料图片：2012年9月9日，悬挂巴拿马国旗的油轮Zeus停泊在新加坡以南14公里的莱佛士锚地(Raffles Anchorage)。 REUTERS/Tim Chong

路透新加坡12月23日 - 行业消息人士表示，全球石油交易商可能会在2015年用油轮储存原油，因为期货溢价的扩大，使得在海上大规模储存原油变得有利可图。这是五年多之前爆发金融危机以来首次出现这种情况。

由于全球供应过剩，布兰特原油期货LCOc1自6月以来累计挫跌了将近50%，但在海上储存原油多数时间仍不太划算。

但过去一周，即期交割的布兰特原油价格相对较远期合约<0#LCO:>大幅下滑，交易商租赁油轮储存原油的要求日渐增多。

交易商可以利用这种称作“期货溢价”的市场状况谋利。他们可买进原油现货，然后卖出未来交割的期货合约，前提是存储成本足够低。

“当前美国洲际交易所(ICE)报出的布兰特期货溢价，已经足可使基于2014年平均运费的海上原油存储具有可行性，”JBC Energy在报告中指出。

JBC Energy分析师预计，2015年前六个月，全球将有3,000-6,000万桶原油在海上储存。

2009年的期货溢价，导致超过1亿桶原油储存在海上油轮中，稍后再卖出。

国际能源署(IEA)预期2015年上半年全球原油库存(包括岸上和海上库存)将达3亿桶，经济合作暨发展组织(OECD)一些成员国的“原油存储能力有可能达到上限”。

石油和储油成本图表：link.reuters.com/tuz63w

油价下挫的图表：link.reuters.com/nac73w

**正价差扩大**

今年7月，油市转为持续的正价差，这是2010年来首见。第一个月和第二个月布兰特原油之间的价差扩大至每桶0.8美元左右，上周报约0.2美元。

目前2月布兰特原油期货较五个月后交割的期约便宜近3.95美元，为2010年最大价差。

不过今年迄今，只有少量油轮在海上储油，因近月原油期货的价格贴水不足以负担租赁费。且鉴于船运费率的季节性上升，船主也不愿出租船只用于储油。

不过业内消息人士称，随着日费率下滑，将促使船主签订协议，准许租船者租用油轮储油几个月。

“2015年第一季，运费可能会下修，从而开启海上储油的良机。”JBC Energy说道。(完)

(编译 王颖/孙茉莉; 审校 李春喜/张涛)

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