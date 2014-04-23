原油期货下滑 因美国原油库存升至纪录高位

* 美国原油库存升至纪录高位，但库欣原油库存减少提供支撑

* 乌克兰称休战结束，俄罗斯表示将作回应

* 欧元区民间活动第二季开局强劲

* 调查显示中国制造业活动降速放缓

路透纽约4月23日 -原油期货周三下滑，之前周度数据显示美国原油库存升至纪录高位，但布兰特原油勉力收在109美元以上，因乌克兰危机持续带来支撑。

美国能源资料协会(EIA)表示，最新一周美国原油库存增加350万桶，至3.976亿桶，此为1982年有记录以来的最高水平。市场原本预计原油库存增加，油价在周二已下挫。

6月布兰特原油收低0.16美元，报每桶109.11美元。周二，布兰特原油收低0.68美元，为两周来最大单日跌幅。

美国6月原油收低0.31美元，报每桶101.44美元。周二，美国原油下挫超过2%，因5月合约到期，此为约四个月来最大单日跌幅。

美国原油稍早下跌，令其和布兰特原油价差走宽至一个月来最阔水平。但之后价差反弹，因守住了200日移动均线8.18美元。

上周就乌克兰危机达成的和平协议周三正式结束，因乌克兰政府表示，“复活节休战”结束，誓言将清除在乌克兰东部的亲俄武装组织。

汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。汇丰(HSBC)周三公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，4月PMI初值数据升至48.3，略高于上月终值48，已在50下方徘徊四月，不过这是PMI连续下跌五个月后首次回升。

周三公布的调查显示，欧元区民间活动在第二季伊始开局强劲，创下近三年最高位，但新订单的上升依然是主要受企业降价驱动。4月综合PMI初值从3月终值的53.1跳升至54.0，第10个月高于荣枯分水岭50，而且创下2011年5月以来最高水平。路透调查预估值为持平在53.1。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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