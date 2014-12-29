国际油价挫跌逾1美元 至五年低位

日本3月出口增速创逾两年来最快 贸易摩擦担忧令前景蒙尘
路透东京4月20日 - 日本3月出口增长速度为逾两年来最快，汽车零配件和钢铁出口增长，显示海外需求增加，这有助于提振日本缓慢的经济增长。
路透纽约12月29日 - 原油价格周一下挫，全球级指标原油在早盘的升势消失，结算时下跌逾1美元，且价格下跌至2009年5月来最低位。
利比亚石油基础设施进一步受到损坏的消息引发油价早盘上涨，但升势迅速消散，因市场普遍担心全球供应过剩，这盖过对利比亚石油出产下降的忧虑。
Price Futures Group的Phil Flynn表示，油价涨势可能引发止损卖单。一旦布兰特原油跌穿之前低位54美元，更多止损卖单可能被触动。
“这显示油市有很大的压力，”Flynn说。
布兰特原油结算下跌1.57美元，报每桶57.88美元。美国原油结算跌1.12美元，报每桶53.61美元，追随布兰特原油下跌。
Tradition Energy资深分析师Gene McGillian说，原油价格在上涨后大跌，显示市场对供应过剩的疑虑仍未散去。“每次市场尝试走高，只会面临另一轮卖盘，”他说。
利比亚官员表示，该国Es Sider的一个储油罐几日前被火箭炮击后，火势蔓延至其他储油罐。
一利比亚官员表示，该国原油产量为每日12.8万桶，低于2011年卡扎菲(格达费)下台前的原油产量每日160万桶。
United-ICAP技术分析师Brian LaRose表示，市场可能测试每桶50美元的技术支持位。
油价今年势将录得2008年来最大年度跌幅，将为原油期货在1980年代开始交易以来的第二大年度跌幅。(完)
(编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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