原油期货在清淡交投中区间波动

* 美国领先指标一度支撑油价

* 有报道称一墨西哥湾炼厂将关闭设备后，汽油期货上涨

* 关注乌克兰和平协议，和对俄罗斯的进一步制裁

路透纽约4月21日 -布兰特原油期货周一小涨，美国原油期货一度受到美国强劲的经济数据支撑，但油价在复活节后的清淡交投中呈现区间波动，乌克兰紧张局势没有严重升级。

汽油期货领涨美国油市，交易商和分析师指因一墨西哥湾炼厂即将关闭设备的报道支撑汽油期货。

但在复活节长周末后，部分交易商仍未返场，且伦敦市场仍在休市，所有市场都是成交淡静。

在美国经济咨商会公布3月领先指标上涨后，美国原油期货一度跳升0.30美元。但之后逐步回吐升幅，结算价升0.07美元，报每桶104.37美元。

布兰特原油期货升0.42美元，报109.95美元。

美国5月原油期货将在周四收盘后到期，但分析师表示，预计展期至6月期货不会造成市场波动。

市场关注乌克兰局势，上周达成的避免冲突扩大的协议未能奏效，亲俄分离主义武装人员没有放弃占领的政府大楼的意思。

周日凌晨时分在乌克兰亲俄分离主义分子控制的斯拉夫扬斯克附近爆发的枪战中，至少有三人被打死，进一步动摇了本来已经脆弱不堪的日内瓦协议。

1950GMT，RBOB汽油期货大涨1.05%，报每加仑3.0867美元。

交易商指因彭博报道Motiva Enterprises日产60万桶的德州PortArthur炼厂将在本月稍后关闭一炼油设备和一催化重整装置。(完)

(编译 李军; 审校 母红)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。