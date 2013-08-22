原油期货小涨 受中国和欧洲数据强劲带动

* 布兰特较美国原油溢价收窄至不到5美元

* 中国8月汇丰PMI指数触及四个月高位

* 欧元区PMI指数反弹，超过所有预期

* 部分利比亚港口仍然关闭，出口可能很快恢复

路透纽约8月22日 - 美国原油期货周四上涨逾1美元，而布兰特原油涨幅稍逊，布兰特较美国原油溢价收窄超过1美元，市场成交清淡。

本周，布兰特较美国原油价差走势震荡，美国原油贴水从不到3美元升至6美元之上，之后再度收窄，周四收盘时不到5美元。

最近几周，有关中东和北非政治紧张局势的报导推高布兰特原油期价，但有报道称，部分利比亚港口准备恢复出口，缓解了供应忧虑。

美国、中国和欧元区数据提振了能源需求将会改善的希望，但分析师称，部分市场人士态度谨慎，他们认为全球成长加速可能促使多国央行缩减经济刺激计划规模。

数据显示，美国8月制造业活动触及五个月高位，因招聘加快，新订单增速为1月以来最快。

数据显示，本月欧元区企业活动全面加速，增幅超过预期，德国数据表现最为抢眼，因对该国出口的需求不断增加。

数据显示，中国制造业活动也触及四个月高位，因新订单反弹。这点燃全球第二大经济体中国经济可能正在企稳的希望。

10月布兰特原油期货收涨0.09美元，报每桶109.90美元。美国原油期货上涨1.18美元，收报每桶105.03美元，在盘后交易中继续攀升。

美国原油较布兰特原油贴水报每桶4.87美元，较盘中最阔水平6.08美元收窄了超过1美元。

据熟悉交易情况的船运业消息人士称，利比亚的Marsa al Brega港口可能从未来几天开始处理石油货物。当地消息人士称，该港口于周二开始恢复运营。

利比亚的石油出口仍接近2011年内战以来的最低水平，最大的港口Es Sider和Ras Lanuf被示威者封锁了近四周。

埃及的政治危机也引发供应忧虑，因该国是苏伊士运河和Sumed输油管道的所在地。

埃及军方曾表示，将保证运河和输油管道的安全，不过，一旦这两条运油线路受到干扰，将对油价造成巨大的冲击。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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