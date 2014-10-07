全球经济前景和需求预估拖累油价重拾跌势

路透纽约10月7日 - 全球油价周二恢复持续了数月的跌势，收在逾两年最低，因经济和需求增预估被下调。

美国原油跌幅大于布兰特原油，逆转布兰特/美国原油溢价收窄的趋势，因有迹象显示，美国炼厂开始购买降价后的西非和地中海原油，重启曾风靡一时的套利窗口。

国际货币基金组织(IMF)年内第三次下调全球经济成长预估，警告欧元区核心国家、日本，以及巴西等新兴市场国家成长放缓。德国8月工业生产录得2009年1月以来最大降幅。

“IMF的经济成长预估打压对(需求)的人气，”Price Futures Group的分析师Phil Flynnbiaoshi表示。

美国能源资料协会(EIA)下调今明两年全球石油需求预估，使油市前景更加利空。

11月布兰特原油期货LCOc1跌0.68美元，收报每桶92.11美元。

美国11月原油期货CLc1跌1.49美元，收报每桶88.85美元。

布兰特较美国原油溢价扩阔至3.26美元，今日稍早触及一年最窄水平2.08美元。这为部分东海岸炼厂购买尼日利亚或阿塞拜疆原油，而非国内价格更高的原油创造了可能性。

“我们看到一些价差空头回补操作，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian表示，“这推动布兰特原油走强，令美国原油承压。”

投资者静待美国原油库存数据出炉。一项路透调查显示，分析师预计上周美国原油库存增加140万桶。美国石油协会(API)将在今日稍后公布库存数据，美国能源协会将在明日公布库存报告。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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